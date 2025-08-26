Kefír kamaszkoráról vallott: „Amíg nem volt meg a jogosítványom, előszeretettel vezettem mindenféle járművet"

Ma este 19:55-kor a TV2 nézői egy igazi nosztalgikus sztárvendégnek örülhetnek: a Szerencsekerék mai játékosa nem más, mint Kecskés Tibor, művésznevén Kefír, a V-Tech egykori frontembere. A 2000-es évek egyik legismertebb popikonja most új oldaláról mutatkozik be a képernyőn, és már az első pillanatokban látni fogjuk, hogy rengeteg vidám történettel készült a stúdió közönségének és a tévénézőknek. A fiatalon országos ismertséget szerző énekes pörgős személyisége most is garantálja, hogy a Szerencsekerék nem csak izgalmas, de igazán szórakoztató is lesz.

Kefír V-Tech frontembereként rengeteg lány ideálja volt (Fotó: Mediaworks archív)

Kefír meglepő vallomást tesz

„Bár alapvetően visszafogott természet vagyok, de nagyon élelmes gyerek voltam, különösen kamaszként már voltak velem problémák” – mesélte Kefír, amikor a múltjáról kérdezték majd hozzátette:

Apukám hamar megtanított motorozni, így amíg nem volt meg a jogosítványom, előszeretettel vezettem mindenféle járművet, és ebből voltak problémák

– vallotta be a popsztár. A régi kalandok még most is mosolyt csalnak az arcára, és a közönség számára is egyértelművé teszik: a színpadon és a képernyőn is mindig ugyanazzal a lendülettel létezik.

Kefír dalai egy generáció emlékei (Fotó: TV2)

Kasza Tibi összekeveri Balogh Elenit Sydney Van Den Bosch-al

Az adás azonban nemcsak Kefír miatt marad emlékezetes: Kasza Tibi élőben ejtett egy mókás bakit, amikor az új szerencselányt, Balogh Elenit véletlenül „Sydney”-nek szólította. A szerencselány profi mosollyal reagált, a stúdió pedig hangos nevetésben tört ki. A helyzet különösen pikáns, hiszen Eleni valójában Sydney van den Bosch helyére érkezett a műsorba, miután a modell szülési szabadságra ment, így Kasza Tibi elszólása akaratlanul is a múltat idézte meg.

A jó hangulat garantált

Ez a kis baki már most mémgyanús: Tibi zavartan nevetett, Eleni kecsesen kisegítette, a nézők pedig biztosan sokáig emlegetni fogják a pillanatot.

Így hát ma este – 2025. augusztus 26-án, 19:55-kor a TV2-n – a Szerencsekerék nemcsak a szerencse forgásáról szól majd, hanem Kefír fiatalkori csínytevéseiről és egy jókora adag nevetésről is.