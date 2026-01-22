Hamarosan megbüntethetnek, ha a zebrán mobilozol
Ha eddig úgy hitted, hogy a járda mindenkié, ideje felkészülni a változásra, mostantól a hó sem takarja el a szabálytalanságokat. Az új KRESZ mindent átír, és fokozottan védi a gyalogosokat, de több felelősséget is ró rájuk.
Hatalmas lépés a közlekedés szabályozásában! Megérkezett az új KRESZ, ami várhatóan csak jövőre lép hatályba. A szabályozás mindenkit érint, vagyis valóságos szemléletváltás kezdődik az utakon és a járdákon, a célja pedig: csökkenteni a balesetek számát, egyértelművé tenni a korábban kétséges helyzeteket, és alkalmazkodni a modern városi valósághoz. A megváltoztatott KRESZ nem csupán a járművekkel közlekedőknek, de a gyalogosoknak is tartogat újdonságokat.
Az új KRESZ mindenkit érint
Az eltelt évtizedekben a KRESZ összesen 37 kisebb-nagyobb módosításon esett át, a mostani átalakítás viszont sokkal nagyobb volumenű. A magyar közlekedésszabályozás az elmúlt években fokozatosan közelített a nemzetközi normákhoz, különösen a 2004-es EU‑csatlakozás után jelentős átállás kezdődött Magyarországon. Az új KRESZ szerint Magyarországon is érvényes lesz a több európai országban már bevett gyakorlatnak számító szabályok bevezetése a gyalogosok fokozott védelme érdekében. Az új magyar rendszerben szabályozzák minden modern eszköz, így az e-rollerek, és az elektromos kerékpárok közlekedését is.
Az új KRESZ egyik legfontosabb üzenete, hogy a közlekedés nem harctér, hanem együttműködés, és ehhez játékszabályok járnak. A KRESZ-módosítással egyszerre adnak nagyobb védelmet, több jogot, de néhány új kötelezettséget is a gyalogosoknak. A szakértők szerint az új szabályozás olyan helyzeteket is tisztázhat, amelyek eddig rendre vitát szültek.
A gyalogosokra vonatkozó fontosabb változások
- Nagyobb elsőbbség a zebránál: a járművezetőknek már a zebrához közeledő gyalogosra is fokozottabban kell figyelniük, nem csak a már lelépett gyalogosra.
- Fókusz a kiszámíthatóságon: a gyalogosnak tilos hirtelen, kiszámíthatatlan módon lelépnie az úttestre.
- Mobilozás szabályozása: a gyalogos a kijelölt gyalogátkelőn nem nézheti folyamatosan a telefonját, azaz nem terelheti el ennyire a figyelmét.
- Járdán közlekedő mikromobil eszközök korlátozása: a rolleresek és egyes e-közlekedési eszközök használata szigorodik, hogy a járdán haladó gyalogosokat jobban védjék.
- Új figyelmeztető jelzések: több helyen lesz „gyalogosok fokozott védelme” tábla, különösen iskolák, kórházak, idősek otthona mellett.
- Várakozási zóna a zebrák előtt: egyes helyeken kijelölt várakozási területet alakítanak ki, ahol a gyalogos egyértelműbb helyzetből léphet le a zebrára.
- Éjszakai láthatóság hangsúlya: ösztönzik a láthatóságot javító eszközök használatát (fényvisszaverő elemek), főként külterületeken.
Lázár János a legutóbbi Közlekedésinfón jelentette be, és közzé is tették az új KRESZ tervezetét. Fontos, hogy ez még nem a végleges változat, most még bárki elmondhatja a véleményét a tervezettel kapcsolatban. Az új KRESZ hatályba lépésétől már jogi alapja lesz a szabályok betartatásának és a szankcionálásnak, vagyis a szabályszegőket akár büntethetik is. Az új KRESZ ITT található meg, ahonnan le is töltheted!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre