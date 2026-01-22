RETRO RÁDIÓ

Hamarosan megbüntethetnek, ha a zebrán mobilozol

Ha eddig úgy hitted, hogy a járda mindenkié, ideje felkészülni a változásra, mostantól a hó sem takarja el a szabálytalanságokat. Az új KRESZ mindent átír, és fokozottan védi a gyalogosokat, de több felelősséget is ró rájuk.

Megosztás
Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2026.01.22. 07:00
KRESZ módosítás gyalogosok szabályozás

Hatalmas lépés a közlekedés szabályozásában! Megérkezett az új KRESZ, ami várhatóan csak jövőre lép hatályba. A szabályozás mindenkit érint, vagyis valóságos szemléletváltás kezdődik az utakon és a járdákon, a célja pedig: csökkenteni a balesetek számát, egyértelművé tenni a korábban kétséges helyzeteket, és alkalmazkodni a modern városi valósághoz. A megváltoztatott KRESZ nem csupán a járművekkel közlekedőknek, de a gyalogosoknak is tartogat újdonságokat. 

Az új KRESZ a gyalogosokat is jobban védi, de nagyobb felelősség is hárul rájuk
Az új KRESZ a gyalogosokat is jobban védi, de nagyobb felelősség is hárul rájuk (Fotó: illusztráció AI)

Az új KRESZ mindenkit érint

Az eltelt évtizedekben a KRESZ összesen 37 kisebb-nagyobb módosításon esett át, a mostani átalakítás viszont sokkal nagyobb volumenű. A magyar közlekedésszabályozás az elmúlt években fokozatosan közelített a nemzetközi normákhoz, különösen a 2004-es EU‑csatlakozás után jelentős átállás kezdődött Magyarországon. Az új KRESZ szerint Magyarországon is érvényes lesz a több európai országban már bevett gyakorlatnak számító szabályok bevezetése a gyalogosok fokozott védelme érdekében. Az új magyar rendszerben szabályozzák minden modern eszköz, így az e-rollerek, és az elektromos kerékpárok közlekedését is.

A rollereseknek is új időszak kezdődik (Fotó: illusztráció AI)

Az új KRESZ egyik legfontosabb üzenete, hogy a közlekedés nem harctér, hanem együttműködés, és ehhez játékszabályok járnak. A KRESZ-módosítással egyszerre adnak nagyobb védelmet, több jogot, de néhány új kötelezettséget is a gyalogosoknak. A szakértők szerint az új szabályozás olyan helyzeteket is tisztázhat, amelyek eddig rendre vitát szültek.

Rome,,Italy.,October,10,,2015:,Crosswalk.,Crowd,Of,People,Waiting
Zebrán várakozó gyalogosok (Fotó: Angelo Cordeschi)

A gyalogosokra vonatkozó fontosabb változások

  • Nagyobb elsőbbség a zebránál: a járművezetőknek már a zebrához közeledő gyalogosra is fokozottabban kell figyelniük, nem csak a már lelépett gyalogosra.
  • Fókusz a kiszámíthatóságon: a gyalogosnak tilos hirtelen, kiszámíthatatlan módon lelépnie az úttestre.
  • Mobilozás szabályozása: a gyalogos a kijelölt gyalogátkelőn nem nézheti folyamatosan a telefonját, azaz nem terelheti el ennyire a figyelmét.
  • Járdán közlekedő mikromobil eszközök korlátozása: a rolleresek és egyes e-közlekedési eszközök használata szigorodik, hogy a járdán haladó gyalogosokat jobban védjék.
  • Új figyelmeztető jelzések: több helyen lesz „gyalogosok fokozott védelme” tábla, különösen iskolák, kórházak, idősek otthona mellett.
  • Várakozási zóna a zebrák előtt: egyes helyeken kijelölt várakozási területet alakítanak ki, ahol a gyalogos egyértelműbb helyzetből léphet le a zebrára.
  • Éjszakai láthatóság hangsúlya: ösztönzik a láthatóságot javító eszközök használatát (fényvisszaverő elemek), főként külterületeken.
A,Young,Man,Looking,At,His,Phone,While,Crossing,The
Tilos lesz mobilozni a zebrán (Fotó: yamel photography)

Lázár János a legutóbbi Közlekedésinfón jelentette be, és közzé is tették az új KRESZ tervezetét. Fontos, hogy ez még nem a végleges változat, most még bárki elmondhatja a véleményét a tervezettel kapcsolatban. Az új KRESZ hatályba lépésétől már jogi alapja lesz a szabályok betartatásának és a szankcionálásnak, vagyis a szabályszegőket akár büntethetik is. Az új KRESZ ITT található meg, ahonnan le is töltheted!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu