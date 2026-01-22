Hamarosan megbüntethetnek, ha a zebrán mobilozol

Hatalmas lépés a közlekedés szabályozásában! Megérkezett az új KRESZ, ami várhatóan csak jövőre lép hatályba. A szabályozás mindenkit érint, vagyis valóságos szemléletváltás kezdődik az utakon és a járdákon, a célja pedig: csökkenteni a balesetek számát, egyértelművé tenni a korábban kétséges helyzeteket, és alkalmazkodni a modern városi valósághoz. A megváltoztatott KRESZ nem csupán a járművekkel közlekedőknek, de a gyalogosoknak is tartogat újdonságokat.

Az új KRESZ a gyalogosokat is jobban védi, de nagyobb felelősség is hárul rájuk (Fotó: illusztráció AI)

Az új KRESZ mindenkit érint

Az eltelt évtizedekben a KRESZ összesen 37 kisebb-nagyobb módosításon esett át, a mostani átalakítás viszont sokkal nagyobb volumenű. A magyar közlekedésszabályozás az elmúlt években fokozatosan közelített a nemzetközi normákhoz, különösen a 2004-es EU‑csatlakozás után jelentős átállás kezdődött Magyarországon. Az új KRESZ szerint Magyarországon is érvényes lesz a több európai országban már bevett gyakorlatnak számító szabályok bevezetése a gyalogosok fokozott védelme érdekében. Az új magyar rendszerben szabályozzák minden modern eszköz, így az e-rollerek, és az elektromos kerékpárok közlekedését is.

A rollereseknek is új időszak kezdődik (Fotó: illusztráció AI)

Az új KRESZ egyik legfontosabb üzenete, hogy a közlekedés nem harctér, hanem együttműködés, és ehhez játékszabályok járnak. A KRESZ-módosítással egyszerre adnak nagyobb védelmet, több jogot, de néhány új kötelezettséget is a gyalogosoknak. A szakértők szerint az új szabályozás olyan helyzeteket is tisztázhat, amelyek eddig rendre vitát szültek.

Zebrán várakozó gyalogosok (Fotó: Angelo Cordeschi)

A gyalogosokra vonatkozó fontosabb változások