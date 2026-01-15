RETRO RÁDIÓ

Horror Kaposváron: elgázolták a zebrán, majd a külső sávban áthajtottak Gergőn

A 44 éves Gergőt egy kanyarodó nyugdíjas ütötte el, egy kaposvári kereszteződés gyalogátkelőjén. Az elgázolt férfi ezután a külső sávba zuhant, ahol egy ott haladó autós is elütötte, sőt valósággal áthajtott rajta. A helyiek elmondták, hogy a jelzőlámpa már jó ideje nem működött a forgalmas csomóponton.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 16:30
Kaposvár gyalogosgázolás a zebrán gyalogosgázolás horrorbaleset

Mentők és a rendőrök is rohantak csütörtökön (január 14.) délelőtt, a kaposvári 48-as Ifjúság útjára. A kereszteződésben ugyanis valóságos horrorbaleset történt: egy 79 éves kanyarodó sofőr ugyanis elgázolt egy zebrán sétáló férfit, méghozzá olyan erővel, hogy a férfi az autóra csapódott, majd a külső sávba zuhant, ahol egy ott haladó is elütötte. A második sofőr, bár minden erejével próbált fékezni, nem tudta elkerülni a tragédiát: valósággal áthajtott az elé zuhanó gyalogoson.

A zebrán elgázolt férfin egy másik kocsi is áthajtott
A zebrán elgázolt férfi az aszfaltra zuhant, a külső sávban egy másik autós pedig valósággal áthajtott rajta   Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Áthajtott egy autós a zebrán elgázolt Gergőn

Úgy tudjuk, hogy a zebrán elgázolt férfi szinte élettelenül zuhant az úttestre. A korai órák ellenére, a balesetnél kisebb tömeg gyűlt össze, többen megpróbáltak segíteni, később pedig sokkos állapotban nézték végig az újraélesztés drámai perceit. Bár a mentősök azonnal megkezdték az újraélesztést, a férfin már nem lehetett segíteni: a helyszínen elhunyt. Szemtanúk elmondták: végig imádkoztak az életéért, majd valósággal összetörtek, mikor visszatérve már a hátborzongató, fekete zsákkal szembesültek. Sok arra sétáló később reménykedve tért vissza a helyszínre, mind azt hitték, a férfit sikerült megmenteni. Azonban úgy tudjuk, hogy a férfinek esélye sem volt: a balesetben több helyen, köztük a koponyáján is megsérült. 

A 44 éves Gergő életéért rengetegen imádkoztak, de már nem lehetett megmenteni    Fotó: szon.hu

Bár egyelőre nem tudni, hogyan történhetett a baleset, az elsődleges információk szerint az áldozat, a 44 éves Gergő vélhetően munkába indult a hajnali sötétségben, amikor a nyugdíjas elgázolta. Sokak szerint a balesetet figyelmetlenség és a tragikus véletlen okozhatta: a forgalmas és zsúfolt kereszteződésben ugyanis közel két hete nem működött a jelzőlámpa:

Nem tudom pontosan, hány napja, de majdnem két hete nem működik az a lámpa, pedig forgalmas helyszín. Remélem, már megcsinálják, különben lehet, nem ez lesz az egyetlen baleset ott. Nem véletlenül lámpás kereszteződés 

- mondta egy kaposvári férfi. A baleset körülményeit a rendőrség szakértőkkel vizsgálja. 

 

