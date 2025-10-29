"Ott feküdt a földön, mindene véres volt" - zebrán ütötték el a nyugdíjast Kiskundorozsmán

Hangosan zúgtak a mentőutó szirénái, hogy időben odaérjenek Kiskundorozsma központjába. Nagy volt a baj: egy idős asszonyt elgázoltak, aki magatehetetlenül, iszonyatos fájdalmakkal feküdt az aszfalton. A baleset a teljes dorozsmai közösséget megrázta.

A baleset során egy nyugdíjast gázoltak el / Képünk illusztráció: Amy Johansson

Baleset érte, azonnal segítettek

Körbenézett, hogy jön-e autó, majd békésen át akarta tolni a biciklijét egy idős nyugdíjas a zebrán, Dorozsmán, a helyi templomhoz közel. Egy pillanat alatt megtörtént a legrosszabb: egy autós a Metropol információja szerint elütötte őt. Az eset október 28-án, kedd délelőtt történt, és mélyen megrázta a Csongrád-Csanád vármegyei település lakóit. A helyi közösségi csoportban egy megrázó fotóval emlékeznek meg a balesetről, miközben aggódva mondanak el egy imát: szeretett lakosuk épüljön fel!

Sajnálatos módon elütötték a nénit!

– írta aznapi bejegyzésében egy környéken elő, zokogó emojikkal.

Egy megrendítő fotót is megosztott, a rajta látottak a szavak helyett is mesélnek: mentősök veszik körbe az idős asszonyt, miközben ott fekszik a település központjában, a zebrán. A történteket többen is látták, és még is nehezen jutnak szóhoz. Köztük a fénykép készítője, Hajnalka is. „Ott feküdt a földön… Szíven ütött! Amikor láttam, hogy mozog és segítenek neki, húztam is el a csíkot" – meséli a Metropolnak a nő, aki pontosan nem tudja, hogyan történt a baleset, de nagyon hálás érte, hogy hatalmas összefogás alakult ki a nyugdíjasért.

Az asszonyért az egész közösség aggódik / Fotó: Beküldött fotó

„Rohantak felé az emberek”

A gázolás után többen is nézték, ahogy az asszonyt ellátják a mentősök. Bár Gabriella néhány percig volt csak ott, sosem felejti el a látottakat.

Bevásárolni mentem és épp a sarokról kanyarodtam kifelé, amikor egy hatalmas puffanást hallottam. Távolabb voltam még a nénitől, de így is szörnyen megrázott. Ott feküdt a földön, mindene véres volt! Nagyon megsajnáltam. Rohantak felé az emberek, azonnal hívták a mentőket.

– mondta a közelben élő nő.

„A biciklit tolta az asszony. Zebrán ment át, egy autó meg is állt neki, de egy másik nem engedte át! Egy autós elütötte! A néni szabályosan közlekedett. Nagyon remélem, hogy nem lett komolyabb baja!” – tette hozzá Gréta.