Tragédia Zuglóban: busz gázolt halálra egy gyalogost

Kanyarodás közben elütött egy autóbusz egy gyalogost Budapest XIV. kerületében vasárnap este, a férfi a helyszínen életét vesztette - tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI-t.

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A baleset a Vezér út és a Fogarasi út kereszteződésében történt, ahol egy autóbusz kanyarodás közben egy gyalogosátkelő-helyen áthaladó férfit ütött el. A helyszínelés 20 óra után még folyamatban volt, a baleset körülményeit a BRFK büntetőeljárás keretében vizsgálja.