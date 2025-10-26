RETRO RÁDIÓ

Tragédia Zuglóban: busz gázolt halálra egy gyalogost

Kanyarodás közben elütött egy autóbusz egy gyalogost Budapest XIV. kerületében vasárnap este, a férfi a helyszínen életét vesztette - tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI-t.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 22:07
tragédia zugló gázolás

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A baleset a Vezér út és a Fogarasi út kereszteződésében történt, ahol egy autóbusz kanyarodás közben egy gyalogosátkelő-helyen áthaladó férfit ütött el. A helyszínelés 20 óra után még folyamatban volt, a baleset körülményeit a BRFK büntetőeljárás keretében vizsgálja.

