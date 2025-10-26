Törés-zúzás a XVIII. kerületben, súlyos károkat okozott egy autós

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte a honlapján, hogy egy parkoló járműnek, majd távközlési vezetékeket tartó oszlopnak ütközött egy gépkocsi a XVIII. kerületi Liszt Ferenc utcában. Mint kiderült, az ütközés következtében a vezeték leszakadt az oszlopról. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a balesetet okozó autót, valamint a társhatóságot kérték a helyszínre.