Törés-zúzás a XVIII. kerületben, súlyos károkat okozott egy autós
Parkoló járműnek és oszlopnak ütközött egy autós.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte a honlapján, hogy egy parkoló járműnek, majd távközlési vezetékeket tartó oszlopnak ütközött egy gépkocsi a XVIII. kerületi Liszt Ferenc utcában. Mint kiderült, az ütközés következtében a vezeték leszakadt az oszlopról. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a balesetet okozó autót, valamint a társhatóságot kérték a helyszínre.
