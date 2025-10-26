Most jött: tetejére borult autót találtak a Sióban, egy embert ki kellett menteni

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint tetejére borulva találtak egy gépkocsit a Sióban, Sárszentlőrinc és Nagydorog határában, a parttól mintegy tizenöt méterre. A közzétett információk szerint a paksi hivatásos és a nagydorogi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, átvizsgálták a járművet, egy embert kiemeltek. Az is kiderült, hogy az esethez a mentők is kiérkeztek, valamint Mohácsról is elindult egy hivatásos tűzoltóegység a helyszínre.