Dráma Budapesten: Dunába hajtott egy autó a III. kerületben
Daruval kellett kiemelni a Dunából a járművet.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy a Dunába hajtott, majd félig elmerült egy gépkocsi a III. kerületi Slachta Margit rakpartnál. A megosztott információk szerint a két utas saját erejéből el tudta hagyni a járművet. Mint kiderült, a fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínelést követően csörlővel vontatták ki a bajba került autót, amelynek a partoldalról való teljes kiemeléséhez daru érkezett.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre