Dráma Budapesten: Dunába hajtott egy autó a III. kerületben

Daruval kellett kiemelni a Dunából a járművet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 06:19
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy a Dunába hajtott, majd félig elmerült egy gépkocsi a III. kerületi Slachta Margit rakpartnál. A megosztott információk szerint a két utas saját erejéből el tudta hagyni a járművet. Mint kiderült, a fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínelést követően csörlővel vontatták ki a bajba került autót, amelynek a partoldalról való teljes kiemeléséhez daru érkezett.

 

