Rendkívüli bejelentés, holttestet találtak a Dunában

Vasárnap tárcsázták a segélyhívót. Egy női holttestet találtak a Duna pozsonyi szakaszán.
Vasárnap röviddel 11:40 előtt érkezett bejelentés a rendőrségi segélyhívóra, hogy egy női holttestet találtak a Duna pozsonyi szakaszán, az Antolska utcánál.
A Pozsony megyei rendőrség közölte, a helyszínre küldött egység megerősítette a bejelentés hitelességét. Egy azonosítatlan nő holttestét találták meg a folyóban, a helyszínre orvosszakértőt is hívtak.
Az ügyben vizsgálatot indított a rendőrség – írja a Paraméter.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.