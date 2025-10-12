RETRO RÁDIÓ

Rendkívüli bejelentés, holttestet találtak a Dunában

Vasárnap tárcsázták a segélyhívót. Egy női holttestet találtak a Duna pozsonyi szakaszán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 14:11
Módosítva: 2025.10.12. 14:41
Duna Pozsony holttest

Vasárnap röviddel 11:40 előtt érkezett bejelentés a rendőrségi segélyhívóra, hogy egy női holttestet találtak a Duna pozsonyi szakaszán, az Antolska utcánál.

Női holttestet találtak a Dunában
Női holttestet találtak a Dunában / Illusztráció: Pexels

A rendőrség megerősítette: egy nő holtteste került elő

A Pozsony megyei rendőrség közölte, a helyszínre küldött egység megerősítette a bejelentés hitelességét. Egy azonosítatlan nő holttestét találták meg a folyóban, a helyszínre orvosszakértőt is hívtak.

Az ügyben vizsgálatot indított a rendőrség – írja a Paraméter.

 

