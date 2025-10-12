Végzetes autóbalesetről jött hír, kormányzati tisztségviselők haltak meg

Három halálos áldozatról tudni. Autóbalesetet szenvedett Egyiptomban egy katari kormányzati tisztségviselőket szállító kocsi.
Autóbalesetet szenvedett Egyiptomban egy katari kormányzati tisztségviselőket szállító autó, három tisztségviselő meghalt, ketten megsérültek – jelentette Katar kairói nagykövetsége vasárnap. Az X-en közzétett üzenet szerint a tisztségviselők a hétfői, a gázai háborút lezáró, Sarm es-Sejkben rendezendő aláíróünnepségre utaztak, amikor a baleset történt.
A sérülteket kórházban ápolják, a holttesteket a nap folyamán Katarba szállítják – írja az MTI.
Biztonsági források szerint a gépkocsi Sarm es-Sejktől 50 kilométerre borult fel egy kanyarban.
