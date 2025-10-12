Végzetes autóbalesetről jött hír, kormányzati tisztségviselők haltak meg

Autóbalesetet szenvedett Egyiptomban egy katari kormányzati tisztségviselőket szállító autó, három tisztségviselő meghalt, ketten megsérültek – jelentette Katar kairói nagykövetsége vasárnap. Az X-en közzétett üzenet szerint a tisztségviselők a hétfői, a gázai háborút lezáró, Sarm es-Sejkben rendezendő aláíróünnepségre utaztak, amikor a baleset történt.

Az autóbaleset körülményeit vizsgálják Pexels.com/Képünk illusztráció

Egy kanyarban történt az autóbaleset

A sérülteket kórházban ápolják, a holttesteket a nap folyamán Katarba szállítják – írja az MTI.

Biztonsági források szerint a gépkocsi Sarm es-Sejktől 50 kilométerre borult fel egy kanyarban.