Sürgősen riasztani kellett a tűzoltókat: lángolt a budapesti épület

Nagy lánggal égett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 19:54
Módosítva: 2025.10.17. 19:55
tűz tűzoltó Budapest

Tizenkettő négyzetméteres melléképület tetőszerkezete égett Budapest második kerületében, az Álmos vezér utcában. A fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Az egységek utómunkálatokat végeznek.

A tűz a II. kerületben keletkezett, oda rohantak a tűzoltók. Fotó: Illusztráció

Tűz ütött ki országszerte

Tűz keletkezett egy földszintes családi házban Taron, a Szabadság úton. A pásztói és bátonyterenyei hivatásos tűzoltók légzésvédelem használat mellett két vízsugárral oltják a lángokat. Az egységek két lakossági gázpalackot is kihoztak az ingatlanból.

 

