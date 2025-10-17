Sürgősen riasztani kellett a tűzoltókat: lángolt a budapesti épület
Nagy lánggal égett.
Tizenkettő négyzetméteres melléképület tetőszerkezete égett Budapest második kerületében, az Álmos vezér utcában. A fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Az egységek utómunkálatokat végeznek.
Tűz ütött ki országszerte
Tűz keletkezett egy földszintes családi házban Taron, a Szabadság úton. A pásztói és bátonyterenyei hivatásos tűzoltók légzésvédelem használat mellett két vízsugárral oltják a lángokat. Az egységek két lakossági gázpalackot is kihoztak az ingatlanból.
