Rohantak a tűzoltók a helyszínre: Budapesten brutális karambol miatt áll a forgalom

Szörnyű balesetről számolt be a katasztrófavédelem péntek este: Összeütközött három személyautó az M3-as autópálya bevezető szakaszán Budapesten, a 11-es lehajtó előtt. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesetes járművek két sávon forgalmi akadályt képeznek.

A baleset forgalmi akadályt okoz az M3-mason. Fotó: Kathy / unsplash.com – Képünk illusztráció

Baleset az M4-esen is pénteken

Ahogy arról korábban beszámoltunk, péntek délután az M4-es autópályán is szörnyű baleset történt. Egymásnak ütközött egy személygépkocsi és egy kamion az M4-es autóút 57-es kilométerszelvényénél, a Budapest felé tartó oldalon - közölte a katasztrófavédelem. A baleset helyszínére rohantak a tűzoltók. Az ütközés következtében az autó felborult, a kamionba egy ember beszorult, akit a ceglédi és monori hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadítottak. Az érintett útszakaszon teljes útzár van.