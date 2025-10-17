Rohantak a tűzoltók a helyszínre: Budapesten brutális karambol miatt áll a forgalom
Elzárják az utat a roncsok.
Szörnyű balesetről számolt be a katasztrófavédelem péntek este: Összeütközött három személyautó az M3-as autópálya bevezető szakaszán Budapesten, a 11-es lehajtó előtt. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesetes járművek két sávon forgalmi akadályt képeznek.
Baleset az M4-esen is pénteken
Ahogy arról korábban beszámoltunk, péntek délután az M4-es autópályán is szörnyű baleset történt. Egymásnak ütközött egy személygépkocsi és egy kamion az M4-es autóút 57-es kilométerszelvényénél, a Budapest felé tartó oldalon - közölte a katasztrófavédelem. A baleset helyszínére rohantak a tűzoltók. Az ütközés következtében az autó felborult, a kamionba egy ember beszorult, akit a ceglédi és monori hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadítottak. Az érintett útszakaszon teljes útzár van.
