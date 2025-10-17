RETRO RÁDIÓ

Lezárták az M4-est: Feszítővágóval kellett kimenteni a brutális baleset sérültjét

Teljes útzár van az autópályán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 15:21
baleset útzár kamion

Egymásnak ütközött egy személygépkocsi és egy kamion az M4-es autóút 57-es kilométerszelvényénél, a Budapest felé tartó oldalon - közölte a katasztrófavédelem. A baleset helyszínére rohantak a tűzoltók.

A tűzoltóknak feszítővágóval kellett kimenteni a brutális baleset sérültjét. Fotó: Illuszráció

Az ütközés következtében az autó felborult, a kamionba egy ember beszorult, akit a ceglédi és monori hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadítottak. Az érintett útszakaszon teljes útzár van.

Baleset volt a 86-os főúton is

Egymásnak ütközött egy személygépjármű és egy kisteherautó a 86-os főúton, a Jánossomorja és Mosonmagyaróvár közötti útszakaszon. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítanak a személyautóból. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

 

