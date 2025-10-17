Lezárták az M4-est: Feszítővágóval kellett kimenteni a brutális baleset sérültjét
Teljes útzár van az autópályán.
Egymásnak ütközött egy személygépkocsi és egy kamion az M4-es autóút 57-es kilométerszelvényénél, a Budapest felé tartó oldalon - közölte a katasztrófavédelem. A baleset helyszínére rohantak a tűzoltók.
Az ütközés következtében az autó felborult, a kamionba egy ember beszorult, akit a ceglédi és monori hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadítottak. Az érintett útszakaszon teljes útzár van.
Baleset volt a 86-os főúton is
Egymásnak ütközött egy személygépjármű és egy kisteherautó a 86-os főúton, a Jánossomorja és Mosonmagyaróvár közötti útszakaszon. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítanak a személyautóból. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre