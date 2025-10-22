Rohantak a mentők: brutális motorbaleset a Budapest főútján
Áll a forgalom a baleset miatt.
Szörnyű balesetről számolt be a katasztrófavédelem szerda este: Összeütközött egy motorkerékpár és egy személyautó Budapest huszonkettedik kerületében, a Nagytétényi út és a Kolozsvári utca kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentők is a baleset helyszínére érkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi korlátozásra kell számítani.
Kelenföldön is baleset történt szerdán
Összeütközött két személyautó Budapest tizenegyedik kerületében, a Hadak útja és a Borszéki utca kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. Az autókban csak a sofőrök utaztak. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - számolt be a katasztrófavédelem szerda este.
