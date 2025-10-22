RETRO RÁDIÓ

Kiderült: ez okozhatta a szolnoki buszbalesetet

Lázár János a Facebookon közölt részleteket a szolnoki buszbalesetről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 16:29
Huszonhárom embert - tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket - szállítottak kórházba a mentők szerda reggel a szolnoki buszbaleset helyszínéről, egy idős nő súlyosabb sérülést szenvedett - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. A rendőrség tájékoztatása szerint a helyi járatú autóbusz a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött, a jármű az épület azon részébe csapódott, ahol nem tartottak órát; a sérültek egyike egy gyalogos volt.

Fotó: Mészáros János /  MTI

Lázár János a Facebookon közölte, hogy a buszvezető rosszul lett, egy pillanatra elvesztette az eszméletét is, emiatt történt a szerencsétlenség. Közölte, hogy nem műszaki hiba áll a baleset mögött.

"A nap során lefolytatott orvosi vizsgálatok után pontosabb képünk van a balesetben érintettek állapotáról is. Ezek szerint 18 könnyebb és 5 súlyosabb, jellemzően csonttöréssel ellátott sérültje volt a balesetnek.  A 8 napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között sajnos van 5 kiskorú utas, a 8 napon túl gyógyuló sérüléssel érintettek között pedig egy idős hölgy is, akit gerincsérüléssel ápolnak. Ő a baleset legsúlyosabb sérültje.

Ezeket a híreket rendkívül komolyan veszem. A területért felelős miniszterként számomra az utasoknak a MÁV-csoport járatain elszenvedett legkisebb sérülése is súlyosabb az elfogadhatónál. Ezért a minden részletre kiterjedő vizsgálat megkövetelésén túl, annak eredményétől – tehát a felelősség kérdésének tisztázástól - függetlenül már délelőtt arra utasítottam a MÁV-csoportot, hogy méltányossági alapon fizessen fájdalomdíjat a balesetben érintett embereknek" - írta posztjában.

