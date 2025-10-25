Minden erejükkel küzdöttek a tűzoltók, de hiába: a földdel vált egyenlővé egy ház Kiskunmajsán
Szombatra virradó reggel gyulladt ki egy ház Kiskunmajsa közelében. A helyszínre több tűzoltóautót riasztottak.
Kigyulladt egy mobilház Kiskunmajsa közelében, Sűrűtajóban, szombatra virradó reggel. A tűzesethez a kiskunmajsai, a kiskunhalasi és a Kiskunmajsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltói vonultak három gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval - írja a BAON.
Több tűzoltóautót riasztottak az égő házhoz Kiskunmajsa közelében
Úgy tudni, egy gázpalack is volt az épületben, ami szerencsére nem robbant fel, a tűzben viszont az épület teljesen megsemmisült. Személyi sérülésről nem érkezett információ.
