RETRO RÁDIÓ

Minden erejükkel küzdöttek a tűzoltók, de hiába: a földdel vált egyenlővé egy ház Kiskunmajsán

Szombatra virradó reggel gyulladt ki egy ház Kiskunmajsa közelében. A helyszínre több tűzoltóautót riasztottak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 14:40
gázpalack épület tűzoltó tűz

Kigyulladt egy mobilház Kiskunmajsa közelében, Sűrűtajóban, szombatra virradó reggel. A tűzesethez a kiskunmajsai, a kiskunhalasi és a Kiskunmajsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltói vonultak három gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval - írja a BAON.

tűzoltó
Több tűzoltóautót riasztottak a helyszínre, porig égett a ház Kiskunmajsa közelében / Fotó: Gé

Több tűzoltóautót riasztottak az égő házhoz Kiskunmajsa közelében

Úgy tudni, egy gázpalack is volt az épületben, ami szerencsére nem robbant fel, a tűzben viszont az épület teljesen megsemmisült. Személyi sérülésről nem érkezett információ.

Teljesen megsemmisült az épület a tűzben / Fotó: Kiskunmajsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-oldala

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu