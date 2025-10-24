Döbbenetes képek: tűz ütött ki a VI. kerületben
A Jókai téren történt a tűzeset.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy tűz keletkezett egy ötödik emeleti társasházi lakás tetőterében, a VI. kerületben, a Jókai téren. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak a munkálatok.
Képek a helyszínről:
