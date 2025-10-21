RETRO RÁDIÓ

Hatalmas robbanást követően gyulladt ki a Százhalombattai vegyi üzem

Tűz keletkezett egy százhalombattai vegyi üzemben - tájékoztatta a katasztrófavédelem hétfőn, késő este az MTI-t.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 06:15
Százhalombatta robbanás tűz

Közleményük szerint az Olajmunkás úton gyulladt ki egy alapanyag-feldolgozó üzem.

Fotó: olvasói

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, nincs tudomásuk arról, hogy a tűzesetben megsérült volna valaki. A közleményben kiemelték, hogy az alapanyag-feldolgozó üzemben keletkezett tűzhöz elsőként a cég létesítményi tűzoltói érkeztek ki. Az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet - tették hozzá. Szemtanúk arról számoltak be az MTI-nek, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről is látszanak a lángok, és füst gomolyog.

"Negyed órája arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egyik üzeme. Vörös az ég a lángoktól" - nyilatkozott hétfőn késő este a Borsnak egy szemtanú.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu