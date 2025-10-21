Hatalmas robbanást követően gyulladt ki a Százhalombattai vegyi üzem

Közleményük szerint az Olajmunkás úton gyulladt ki egy alapanyag-feldolgozó üzem.

Fotó: olvasói

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, nincs tudomásuk arról, hogy a tűzesetben megsérült volna valaki. A közleményben kiemelték, hogy az alapanyag-feldolgozó üzemben keletkezett tűzhöz elsőként a cég létesítményi tűzoltói érkeztek ki. Az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet - tették hozzá. Szemtanúk arról számoltak be az MTI-nek, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről is látszanak a lángok, és füst gomolyog.

"Negyed órája arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egyik üzeme. Vörös az ég a lángoktól" - nyilatkozott hétfőn késő este a Borsnak egy szemtanú.