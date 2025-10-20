Szigorítanak az EU-ban: Egy kalap alá vennék a hagyományos cigarettát és az új típusú nikotintermékeket

Szigorúbb szabályozás jöhet a dohányiparban: az Európai Unió egy friss, kiszivárgott dokumentum szerint egy kalap alá venné a hagyományos cigarettát és az új típusú nikotintermékeket, vagyis többek között a nikotinpárnákat és a hevítéses technológiával működő alternatívákat is – derült ki a közelgő COP11 konferencia előtt kiszivárgott dokumentumból.

Egy kalap alá kerül a hagyományos cigaretta és az új típusú nikotintermékek? Illusztráció: Pexels

Kiszivárgott a dokumentum: az EU szigorítana, miközben a tudomány az ártalomcsökkentés mellett érvel. Ez alapján Brüsszel elutasítja az ártalomcsökkentést, szembemegy a tudományos eredményekkel, köztük olyan sikeres példákkal, mint Svédország füstmentes modellje, amely révén az ország felnőtt lakosságának kevesebb, mint 5%-a cigarettázik.

Tudományos eredményekre építő megközelítések kerülhetnek szembe a szigorú tiltáson, illetve szabályozáson nyugvó szemlélettel november 17. és 22. között, Genfben, ahol a globális egészségügyi vezetők a Dohányzásellenőrzési Keretegyezmény (FCTC) 11. ülésszakára (COP11) gyűlnek össze. A Clearing the Air által nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a csúcstalálkozóhoz közeledve az Európai Unió sokkal szigorúbb fellépést készít elő az ártalomcsökkentést célzó dohánytermékekkel szemben, vagyis az új típusú termékeket – mint például a hevített dohánytermék, a nikotinpárna – közegészségügyi kockázatok szempontjából a hagyományos cigarettával azonosan kezelné.

A kiszivárgott dokumentum szerint az EU korlátozásokat, tiltásokat, valamint szigorúbb környezetvédelmi szabályokat javasolna ezekre az alternatívákra, ami egyes termékcsoportok piaci kivezetését is maga után vonhatja. A tervezet kritikusai azonban úgy vélik, hogy ezzel a lépéssel az EU elutasítaná az ártalomcsökkentés elvét, és szembemenne a tudományos bizonyítékokkal, beleértve olyan sikeres példákat, mint Svédország füstmentes modellje. Mindez pedig akadályozhatja a dohányzás visszaszorítását, mert elérhetetlenné teszi a kevésbé kockázatos alternatívákat, miközben a cigaretta marad a legkönnyebben hozzáférhető nikotintermék, amely több szempontból is aggályos lehet.

Keresztes hadjárat a cigaretta ellen

Felbolydult a nemzetközi sajtó a dokumentum hatására, megállapítva, hogy a kiszivárgott uniós tervek egy átfogó, precedens nélküli szigorítást vetítenek előre a dohány- és nikotintermékek piacán. „Brüsszel fontolóra vette az értékesítési helyek számának csökkentését, a dohánytermelők bármilyen típusú állami támogatásának megvétózását, és a dohánytermékekhez való hozzáférés korhatárának emelését, hogy korlátozza a fogyasztást” – áll a spanyol El Economista hasábjain, míg az olasz Il Giornale szerint „az Európai Unió kereszteshadjáratra készül a dohány ellen — ez akár százezer munkahelyet is eltüntethet Európában”. A lengyel WP Finanse pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az új WHO- és EU-szabályozások alapjaiban változtathatják meg a dohánypiacot — bizonyos terméktípusok teljes kivonása is napirenden van.