Borzasztóan veszélyes: Csak egyszer kell elkövetned ezt a káros szokást, és 20 percet vesz el életedből

Nincs nagyobb egészségügyi kockázat a dohányzásnál.
Légy proaktív, ne reaktív, közölte a híres Dr. Jeremy London szívsebész, aki közösségi média felületeit szabadidejében arra használja, hogy felhívja az emberek figyelmét különböző egészségügyi kockázatokra, veszélyekre. Nincs ez másként most sem, amikor új videójában arra hívja fel a figyelmet, hogy egy szál cigaretta akár 20 percet is elvehet élethosszunkból.
De nem csak a cigaretta magas kockázati tényező, ha az egészségünkről van szó. Dr. London elmondása szerint ugyanis pont ugyanilyen káros egy helytelen étrend és a magas vérnyomás is.
Ez kétségkívül a legrosszabb dolog, amit a testeddel tehetsz. Szinte minden szervrendszert károsít, növeli a szívroham és a stroke kockázatát, és a tüdőrák halálesetek túlnyomó többségéért felelős. A halálesetek körülbelül ötödét a dohányzás okozza. Ha dohányzol, komolyan gondolkodj el a leszokáson. Ez a legnagyobb lépés, amit az egészségedért tehetsz
- közölte a szívsebész hozzátéve, az elektromos cigaretták túlzott használata főleg egy korábban nem dohányzó fiatal esetében ugyanilyen káros.
Tudományos kutatások szerint már egyetlen cigaretta is 20 perccel megrövidítheti az életedet.
De Dr. London rátért arra is, miért veszélyes a két másik tényező is, írja a LadBible.
A kevés gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó, transzzsírokban és ultrafeldolgozott ételekben gazdag étrend ugyanannyi halálesetért felelős, mint a dohányzás, főként szív- és érrendszeri betegségek miatt. Az étel információ a tested számára. Alkoss olyan táplálkozási tervet, ami neked működik, és gondold át, mit teszel a szádba. Ezzel ugyanis megelőzhető a magas vérnyomás is, ami károsítja a szívet, az agyat és a veséket. Helyes életmód, stresszkezelés. Légy proaktív, ne reaktív.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.