Borzasztóan veszélyes: Csak egyszer kell elkövetned ezt a káros szokást, és 20 percet vesz el életedből

Légy proaktív, ne reaktív, közölte a híres Dr. Jeremy London szívsebész, aki közösségi média felületeit szabadidejében arra használja, hogy felhívja az emberek figyelmét különböző egészségügyi kockázatokra, veszélyekre. Nincs ez másként most sem, amikor új videójában arra hívja fel a figyelmet, hogy egy szál cigaretta akár 20 percet is elvehet élethosszunkból.

Egy szál cigaretta rengeteg értékes percet von le az életünkből. Fotó: Pexels

De nem csak a cigaretta magas kockázati tényező, ha az egészségünkről van szó. Dr. London elmondása szerint ugyanis pont ugyanilyen káros egy helytelen étrend és a magas vérnyomás is.

A legjobb, amit az egészségedért tehetsz: élet cigaretta nélkül

Ez kétségkívül a legrosszabb dolog, amit a testeddel tehetsz. Szinte minden szervrendszert károsít, növeli a szívroham és a stroke kockázatát, és a tüdőrák halálesetek túlnyomó többségéért felelős. A halálesetek körülbelül ötödét a dohányzás okozza. Ha dohányzol, komolyan gondolkodj el a leszokáson. Ez a legnagyobb lépés, amit az egészségedért tehetsz

- közölte a szívsebész hozzátéve, az elektromos cigaretták túlzott használata főleg egy korábban nem dohányzó fiatal esetében ugyanilyen káros.

Tudományos kutatások szerint már egyetlen cigaretta is 20 perccel megrövidítheti az életedet.

De Dr. London rátért arra is, miért veszélyes a két másik tényező is, írja a LadBible.