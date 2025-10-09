Veszélyes lehet, ha ezt figyeled meg a lábkörmödnél

Nem is tudod, miről árulkodhat a lábkörmöd.
A lábkörmök szokatlan változása veszélyes lehet vagy akár súlyos betegségre, „csendes gyilkosra” is figyelmeztethet. Többek közt magas a koleszterinszintre is utalhat, ami jelentősen növelheti a szívroham és a sztrók kockázatát.
A magas koleszterinszint akkor jelentkezik, amikor túl sok a koleszterinnek nevezett zsíros anyag a véráramodban. Ez egyben a szívbetegségek kockázati tényezője, amely az első számú halálozási ok, csak az Egyesült Királyságban évente körülbelül 18 millió ember életét követeli. A magas koleszterinszint nem mutat különösebb jelet, így rendkívül veszélyes, a legtöbb embernek fogalma sincs róla, hogy érintett. Addig fel sem tűnhet, amíg nincs valamilyen egészségügyi probléma vagy az adott személy vérvizsgálaton nem esik át.
A magas koleszterinszint általában nem okoz tüneteket. Csak vérvizsgálattal lehet megállapítani, hogy magas-e a koleszterinszinted
– áll a Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) oldalán.
Mindazonáltal számos ismertetőjele van, amelyekre érdemes lehet figyelni, így elkerülhető a későbbi nagyobb baj. Ezek egyike a perifériás artériás betegségnek nevezett állapot kialakulása. Ez olyan gyakori állapot, amikor a zsírok felhalmozódnak az artériákban és korlátozzák a lábizmok véráramlását.
A törékeny vagy lassan növekvő lábkörmök is egyik jelként szolgálhatnak, emellett említendő a hajhullás vagy a szűnni nem akaró fekélyek. Ezen tünetek gyakorisága vagy súlyosbodása azonnali orvosi ellátást igényel – írja a Mirror.
Másik tünetként van feltüntetve a fájdalom, amely járás közben fordul elő.
Egyéb tünetek:
A betegség megnöveli a koszorúér-betegség kockázatát is, amely az Egyesült Királyságban a szív- és érrendszeri betegségek elsődleges halálokát jelenti. Ha csökkentjük a zsíros ételeket az étrendünkben, kiegyensúlyozottan étkezünk, sokat mozgunk, leszokunk a dohányzásról és korlátozzuk az alkoholfogyasztást, megelőzhetjük a veszélyes állapotok kialakulását.
