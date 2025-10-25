RETRO RÁDIÓ

Dráma az Andrássy úton: futár gázolt el két idős embert a zebra mellett

Az autó szabályosan közlekedett, de a gyalogosok nem.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 05:30
gázolás Andrássy út baleset

Szörnyű baleset történt csütörtök este Budapesten, ugyanis egy futár elgázolt két idős embert az Andrássy úton. Az autós szabályosan közlekedett, de a 67 és 68 éves külföldi férfiak a piros lámpánál, a zebra mellett próbáltak átkelni a túloldalra, és a rossz látási viszonyok miatt már sajnos elkerülhetetlen volt az ütközés.

Budapest,,Hungary,-,05.27.2024,-,Hungarian,Police,Car,Side
Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock (Illusztráció)

A Tények információi alapján az autó szélvédője összetört, a gyalogosok pedig fej- és lábsérülést szenvedtek, illetve egyikük mellkasi fájdalmakra panaszkodott, ezért kórházba kellett szállítani őket – a rendőrök eljárást indítottak a szabálytalanul közlekedő gyalogosok ellen.

