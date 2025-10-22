RETRO RÁDIÓ

Brutális buszbaleset történt Szolnokon, megszólalt az iskola

Súlyos közlekedési buszbaleset történt a reggeli órákban Szolnokon. Az iskolavezetés emiatt elrendelte, hogy hamarabb kezdődjön az őszi szünet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 10:52
Módosítva: 2025.10.22. 10:58
buszbaleset mentőhelikopter szolnok

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, egy iskola falának hajtott egy busz Szolnokon, szerdán reggel. A baleset a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél történt, a Varga Katalin Gimnáziumnál. 

Súlyos közlekedési buszbaleset történt Szolnokon / Fotó: Mészáros János /  MTI

A busz áramtalanítását és a baleset során kidőlt fa eltávolításását a szolnoki hivatásos tűzoltók végezték, a helyszínre kiérkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.  Az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellet kiüríteni. A helyszínre a társhatóságok, valamint egy mentőhelikopter is érkezett.

 

A buszbalesetben az iskola épülete is megsérült

A baleset következményeként jelentős kár keletkezett a Varga Katalin Gimnáziumnak az Obermayer Lajos ácsmester által 1856-ban épített épületében. 

Az iskola titkársága a Szoljon érdeklődésére elmondta, a gimnáziumban tartózkodó diákok közül senki sem sérült meg, azonban a tanintézményben tanulók közül tartózkodtak a balesetet szenvedett autóbuszon, az ő állapotukról azonban egyelőre nincsen információ.

A történtek után az iskolavezetés úgy döntött, a gimnázium diákjait és a pedagógusokat a negyedik óra után hazaengedik, így hamarabb kezdődik számukra az őszi tanítási szünet.
 

 

