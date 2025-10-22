RETRO RÁDIÓ

Most kaptuk a hírt, nekihajtott az iskolaépületnek egy busz Szolnokon

A helyszínree a társhatóságok, valamint egy mentőhelikopter is érkezett. A balesetről a rendőrség később ad majd tájékoztatást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 09:50
baleset szolnok rendőrség buszbaleset iskola

Egy iskola falának hajtott egy busz szerdán Szolnokon - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.

Egy iskola falának hajtott neki egy busz Szolnokon / Fotó: Illusztráció: pexels.com

Iskolaépületnek hajtott egy busz Szolnokon

A baleset a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél történt. A busz áramtalanítását és a baleset során kidőlt fa eltávolításását a szolnoki hivatásos tűzoltók végezték, a helyszínre kiérkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is - közölték.

 

Az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellet kiüríteni

 - írták.

A helyszíne a társhatóságok, valamint egy mentőhelikopter is érkezett

 - tájékoztattak.

Az Útinform tájékoztatása szerint a Szabadság térnél a körforgalomnál megállították a forgalmat. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: a helyszínen teljes útlezárást rendeltek el, és azt kérik az úton lévőktől, hogy a balesettel érintett szakaszt kerüljék el. A baleset részleteiről a rendőrség később ad további tájékoztatást - írja az MTI.

 

