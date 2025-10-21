RETRO RÁDIÓ

Lebontják a Nyugati téri felüljárót? – Elindult a pesti fonódó villamos tervezése, megpecsételődhet a felüljáró sorsa is

Elkezdődhet a pesti fonódó villamosprojekt II. ütemének tervezése, ezzel végre összekapcsolnák Észak-Pestet és Dél-Budát egyetlen átszállásmentes villamosvonalon. A Nyugati téri felüljáró sorsáról is rövid időn belül meg kell, hogy szülessen a döntés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 05:00
Észak-Pest Nyugati tér villamosvonal Dél-Buda

A Nyugati téri felüljáró sorsa hamarosan megpecsételődhet. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) bejelentette: a FŐMTERV Zrt. nyerte a feltételes közbeszerzést, és ők készítik el a Belváros és a XIII. kerület közötti új villamostengely terveit. A projekt elsőre csak egy szokásos városfejlesztésnek tűnik, de valójában Budapest közlekedésének egyik legnagyobb szabású átalakítását jelentheti.

Nyugati téri felüljáró
 A Nyugati téri felüljáró sorsa hamarosan eldőlhet Fotó: Róka László / MTI

A projektben a Deák Ferenc tér és a Lehel tér között épülne vissza a régi villamospálya, így újra sínek kanyarognának a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci út belső szakaszán. A cél: gyors, kényelmes, zöld alternatíva az autózás helyett. A BKK szerint a beruházás az IKOP Plusz uniós program keretében valósulhat meg, de mivel még nincs meg az EU-támogatás, a főváros előfinanszírozza a tervezést. Ez elég merész válalás, főleg, hogy Budapest a csőd szélén van. A kivitelezési tervek 2028 második felére készülhetnek el.

Megtudtuk: a tervezés nemcsak a sínekről szól. A FŐMTERV-nek a Nyugati tér megújítását, a megállók akadálymentesítését és a környezet teljes átalakítását is elő kell készítenie.

A tervekben 2,2 kilométer új villamospálya szerepel, új gyalogos- és kerékpáros kapcsolatokat ígérnek,  de ezzel együtt felmerült a Nyugati téri felüljáró sorsa is.

A projekt egyik „titkos” célja a felüljáró elbontása lehet, hiszen a villamosvonal és a felszíni gyalogos zóna csak így férne el.  A szövegben csak annyi szerepel, hogy a Nyugati tér megújítása, de a látvány terveken már nem jelenik meg a felüljáró.

A látványterveken már nincs rajta a felüljáró  Fotó: A Főmterv által korábban elkészített látványterv a megújuló Nyugati térről

Bár a városvezetés erről még nem döntött, a Budapest Műhely szakértője már figyelmeztetett: ez nem lesz egyszerű. A BP Műhely videójábanWintermantel Zsolt szakértő azt mondta:

Újra napirendre került a pesti fonódó villamosok ügye. Ugye ez a Deák téren és a Lehel téren véget érő villamosvonalak összekötését jelentené. A villamosvonalak itt szintbe kereszteznék egymást és meg kellene tartani minden irányba a gépjárműforgalmat. Sőt, a tervek szerint felszíni gyalogos közlekedés lenne. 

Ez már olyan szintű osztozkodást igényel a szűkösen rendelkezésre álló közterületek tekintetében, hogy mindenképpen nagyon részletes, rengeteg vizsgálatot tartalmazó forgalmi modellezésre van szükség, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen.

Felmerült a felüljáró elbontásának a kérdése, de nagyon fontosnak tartom, hogy ez a döntés úgy szülessen meg, hogy működő modell alapján hozunk döntést és ne azért, mert mondjuk nincsen pénz a felüljáró felújítására.

A szakértő szerint a Nyugati tér a város egyik legérzékenyebb pontja, és egy rossz döntés naponta több tízezer autós, busz és gyalogos életét keserítheti meg.

 

