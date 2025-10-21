RETRO RÁDIÓ

Elesett az M5-ös korán reggel: áll a forgalom Budapest felé

Lezárták az autópályát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 07:26
baleset autópálya Budapest forgalom

Sajnálatos balesetről adott hírt a katasztrófavédelem kedd reggel: Összeütközött egy kisteherautó és egy utánfutót vontató személykocsi az M5-ös sztrádán. Az autópálya Budapest felé vezető oldalát a 31-es kilométernél a baleset miatt átmenetileg lezárták. 

Korán reggel áll a forgalom az M5-ösön
Korán reggel áll a forgalom az M5-ösön. Fotó: Kathy /  unsplash.com – Képünk illusztráció

A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A burkolatra nagy mennyiségű törmelék került. A karambol miatt az autópályán torlódik a forgalom.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu