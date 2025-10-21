Elesett az M5-ös korán reggel: áll a forgalom Budapest felé
Lezárták az autópályát.
Sajnálatos balesetről adott hírt a katasztrófavédelem kedd reggel: Összeütközött egy kisteherautó és egy utánfutót vontató személykocsi az M5-ös sztrádán. Az autópálya Budapest felé vezető oldalát a 31-es kilométernél a baleset miatt átmenetileg lezárták.
A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A burkolatra nagy mennyiségű törmelék került. A karambol miatt az autópályán torlódik a forgalom.
