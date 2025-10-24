Liam Neesonként teszi helyre az unokázós csalót a magyar sztár

Zseniális videót készített a Pest Vármegyei Rendőrség az unokázós csalók által jelentett valós veszélyekre figyelmeztetve. „Vajon milyen lett volna, ha Liam Neesont egy telefonos csaló hívta volna fel az Elrabolva című filmben? Egy biztos: a magyar hangja, Csernák János most megmutatta nekünk, hogy velük sem bánt volna kesztyűs kézzel” – írja a Pest Vármegyei Rendőrség a Facebook-oldalán, ahol közzé is tette a nem mindennapi felvételt. A cél a szórakoztatás révén történő minél szélesebb körű információmegosztás, hogy minél több ember megismerje az unokázós csalókat lebuktató, árulkodó jeleket, hogy egyre kevesebben dőljenek be nekik, illetve hogy minél többen tisztában legyenek azzal, mi a teendő egy ilyen helyzetben.

Az unokázós csalók ma is veszélyt jelenhetnek – a Pest Vármegyei Rendőrség Csernák János színművész közreműködésével készített figyelemfelkeltő videót. A színész Liam Neeson Elrabolva című filmjének főszereplőjeként kezeli a csalót (Fotó: Pexels/Tony Schnagl – Képünk illusztráció)

Liam Neeson kőkemény karakterének stílusában oszt a sztár magyar hangja, Csernák János

A rendőrség figyelmeztet: „Még a mai napig sok esetben próbálnak telefonon vagy online pénzt kicsalni az emberekből. Legyetek résen, hogy ne ti váljatok a következő áldozattá! Pár tipp a mindennapokra:

– Soha ne add meg telefonon a banki adataidat!

– Ne utalj ismeretlen embereknek pénzt!

– Ha gyanús hívást kapsz, értesítsd a rendőrséget!”

Nézd meg az ütős videót!