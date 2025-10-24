Rács mögé kerülhet a luxusszálloda milliomos – 100 éves édesanyja gyanús körülmények között halt meg
Nyomoz a rendőrség Jeremy Mogford édesanyja ügyében. Vádat emeltek a 78 éves milliomos üzletember ellen.
Jeremy Mogford, 78 éves milliomos üzletember, aki luxusszállodák láncolatát birtokolja Oxfordban, és 71 éves nővére, Sarah Pickering, gyilkosság és emberölés kísérlete vádjával állnak az Oxford Crown Court előtt. A vádpontok Pamela Mogford, a 100 éves édesanyjuk halálához kapcsolódnak, aki 2022. február 15-én hunyt el Bledlow Ridge-ben, Buckinghamshire-ben.
A két vádlott ma videóhívás útján jelent meg a bíróságon, majd szabadlábra helyezték őket. A következő tárgyalási időpont 2026. március 13-án lesz ugyanitt. A Thames Valley Police 2023-ban kezdte el vizsgálni Pamela Mogford halálának körülményeit, amelyet a rendőrség szerint a mostani vádemelés követ – írja a Daily Mail.
Jeremy Mogford 1973-ban kezdett dolgozni a vendéglátásban, amikor megalapította a Browns Restaurant and Bar-t Brightonban. Azóta több független szállodát és éttermet hozott létre, köztük történelmi épületekben, amelyek viktoriánus és georgiánus korból származnak. Hotelei és éttermei közé tartozik az Old Bank Hotel, az Old Parsonage Hotel, a Quod Restaurant, a Parsonage Grill és a Gee's Restaurant.
Pamela Mogford az egyik biztosítási ügynök lánya volt, és 1946-ban ment feleségül Peter Mogfordhoz, aki a brit hadseregben szolgált Dunkirktől Észak-Afrikán, Cipruson, Olaszországban és Indiában. A házaspár 70 évet élt együtt Peter Mogford 2015-ös haláláig. Pamela Mogford a házassága után Bledlow Ridge-ben maradt, ahol aktív tagja volt a közösségnek.
A halotti értesítés szerint „mindig örömet és nevetést hozott azok életébe, akiknek hosszú ideig része lehetett az életében”. Temetését a St. Paul’s Church-ben tartották.
Most, hogy vádat emeltek, az eljárás folyamatban van, így további részleteket nem tudunk közölni
- közölte a rendőrség szóvivője.
