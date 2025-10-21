„Elvetted őt tőlem” – Felfoghatatlan tragédia: megölte a férfi barátnője 5 hónapos kisbabáját

Egy ohiói 32 éves fiatalembert vádolnak az 5 hónapos lánya meggyilkolásával. A Franklin Megyei Járási Bíróság szerint a gyilkosság vádlottja, Glenn McIntosh 2 millió dolláros óvadék ellenében helyezhető szabadlábra.

Gyilkosság áldozata lett az öt hónapos kislány Fotó: GoFundMe

Egy rendőrségi sajtóközlemény szerint a mentők október 13-án kaptak hívást kicsivel reggel 11 óra előtt, hogy egy kisbaba nehezen lélegzik. A kislányt, akit édesanyja később Ameira Reynoldsként azonosított, kórházba szállították, majd este 18.32 perckor állapították meg a halál beálltát.

„A kislány vizsgálata közben olyan sérüléseket találtak rajta, amelyek nem hangzottak el a detektívek felé az incidens felvételét követően” – áll a közleményben.

Megállapították, hogy a halál tompa tárgy okozta ütés miatt következett be, amelyet a fejére kapott a kicsi.

A gyilkosságot a kisbabára vigyázó férfi követte el

Az október 15-i óvadéki tárgyaláson az ügyész kifejtette: McIntosh egy háztartásban élt Ameira Reynoldsszal és édesanyjával, immár három hónapon keresztül, amikor a férfi vigyázott a kislányra, amíg az édesanya nagyjából egy órára elhagyta a házat, október 13-án. McIntosh azonban gyorsan elhagyta a házat, amint a nő hazatért. Amikor az édesanyja rátalált a kislányra nem volt képes a válaszadásra, és béna volt – írja a people.

A meghallgatáson Ameira anyukája is felolvasta vallomását a történtekkel kapcsolatban:

Arra kértél, hogy bízzak benned, és rád is bíztam a kisbabámat, de elvetted őt tőlem.

Nem érdemlem meg, hogy el kelljen temetnem az 5 hónapos kisbabámat. Nem hiszem el, hogy miért nem én vigyáztam a kicsimre, és miért bíztam inkább benned. Bántottad őt, és hagytad szenvedni. Egy babát, egy védtelen kisbabát. Hogy volt merszed? Egy szörnyeteg vagy és azt kapod, amit érdemelsz!”

Az édesanya GoFundMe-oldalán így írt kislányáról: „Drága kis angyalkám, Ameira, túl hamar vettek el téged tőlem. Egy anya sosem áll készen arra, hogy eltemesse a saját gyermekét. Kérlek segíts, hogy a kis angyalkám békében nyugodhasson! Azok a nagy szemek, és a szép mosolya, és az összes felbecsülhetetlen emlékünk örökké bennem fognak élni.”