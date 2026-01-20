Ilyen lehet az új KRESZ, ezt kell tudnod róla!

Lázár János a legutóbbi Közlekedésinfón jelentette be, hogy január 20-án közzé teszik az új KRESZ tervezetét. Fontos, hogy ez még nem a végleges változat, most még bárki elmondhatja a véleményét a tervezettel kapcsolatban.

Az új KRESZ az ígéret szerint egyszerűbb és egyértelműbb is lesz a mostaninál

Az építésügyi és közlekedési miniszter az ígéretének megfelelően kedden a közösségi oldalán meg is jelentette a tervezetet. Lázár János ezt írta a bejegyzésében:

A hatályos KRESZ immár ötvenéves. Az elmúlt fél évszázadban nagyot változott a világ. Megnőtt az úthálózat, a városi közlekedés zsúfoltabbá és összetettebbé vált. Hatalmas technológiai fejlődés ment végbe a járműiparban, többszörösére emelkedett a járművek száma, és új közlekedési eszközök jelentek meg. De ötven év alatt sokat változtunk mi, közlekedők is. Az élet felgyorsult, többen és többet közlekedünk. Minden változott, ami a közlekedést érinti: az út, a jármű és az ember. Az elmúlt másfél évben szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel együtt elkészítettünk egy alapjaitól új KRESZ-t. Hetven szervezet és 100 szakértő bevonásával, több száz szakértői egyeztetés keretében, több mint 1500 észrevételt, javaslatot dolgoztunk fel, így az új KRESZ minden korábbinál szélesebb körű szakmai összefogás eredménye.

Középpontban a biztonság

Lázár János a posztjában felsorolta a legfőbb változásokat is:

Az új KRESZ-tervezet középpontjában a biztonságos közlekedés áll. Alapelvévé válik a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben: azaz minden közlekedőnek figyelnie kell a nála sérülékenyebb megóvására.

Az élethez igazítja a szabályokat. Képes lépést tartani a mindennapok ritmusával és meg tud felelni a közlekedésre vonatkozó társadalmi elvárásoknak. Elfogadja azokat a jó megoldásokat, amelyeket a mindennapi élet alakított ki.

Halad a korral. Szabályozza az új közlekedési eszközöket, keretek közé rendezi az elektromos rollerek közlekedését, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, védi a környezetet és segíti a városi közlekedés fejlődését.

Szerkezetében, nyelvezetében és fogalmaiban is megújul. Kiküszöböli a régi jogszabály hibáit és hiányosságait. Egyszerűbb, egyértelműbb és érthetőbb.

Az új KRESZ közös ügyünk

A miniszter szerint a KRESZ közös ügy, mert mindenkit érint és mindenkire vonatkozik.

Ahogyan kilépünk a kertkapun, vagy a lépcsőház ajtaján, közlekedők vagyunk. Induljunk útnak akár gyalog, kerékpárral, autóval, vagy más járművel, a KRESZ határozza meg a tőlünk elvárt magatartást, és azt is, mi mire számíthatunk a többi közlekedőtől. A KRESZ az állampolgárok körében legismertebb és legtöbbször alkalmazott jogszabály. Alkossuk meg együtt! A szakértői munkát lezártuk, eljött az idő, hogy Ön is megismerje az új KRESZ tervezetét! Keresse fel a weboldalamat és véleményével, javaslataival járuljon hozzá az új közúti közlekedési szabályok kialakításához!

Az új KRESZ teljes szövege tehát Lázár János oldalán érhető el, ahol most még bárki elmondhatja véleményét, meglátásait.