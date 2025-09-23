Budapest a dugók városa? Szakértők keresték a kiutat a közlekedési káoszból

Budapest közlekedése évek óta a viták kereszttüzében áll: autósok, biciklisek és tömegközlekedést használók egyaránt érzik a mindennapi feszültséget. De vajon tényleg „a dugók városa” lett a főváros? Erről beszélgetett kerekasztalnál Nyíri Szabolcs, a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság elnöke, Somodi László, a MAHART-Passnave Kft. ügyvezetője, valamint dr. Almássy Kornél, a Budapest Műhely kutatási és elemzési vezetője. A beszélgetést Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója és városfejlesztési szakértő moderálta.

Budapest közlekedését beszélték meg a szakemberek Fotó: Metropol

A beszélgetés rögtön az úthálózat hiányosságaival indult. Kőrösi Koppány rámutatott: Budapest legkisebb körútja, amelynek a Váci útnál kellene zárulnia, valójában a Deák téren megszakad, és a Bajcsy-Zsilinszky úton folytatódik. „Fejletlen az úthálózatunk” – fogalmazott, hozzátéve: már a városszerkezet alapjai is torzóban maradtak.

Dr. Almássy Kornél történelmi példát is hozott: a nyolcvanas években készült rendszerfejlesztési tervek szerint a kétezres évek elejére már állnia kellett volna az Aquincumi hídnak, a Gubacsi és az Albertfalvai hídnak, valamint az úgynevezett Munkáskörútnak.

Ezek ma is súlyosan hiányoznak

– hangsúlyozta. Eközben az autók száma folyamatosan nő, miközben a trend inkább az autóhasználat visszaszorítása lenne.

Ez nem ilyen egyszerű. A közlekedés szimbiózis. Ha fejletlen a közúthálózat, akkor minden beavatkozás rendkívül érzékeny

– tette hozzá.

Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

Almássy arra is figyelmeztetett: Budapest közlekedése alapvetően működik, de rendkívül zavarérzékeny, ha egyszerre több felújítás, lezárás zajlik a városban, akkor könnyen megbénul. A nyáron például egyszerre volt részben vagy egészében lezárva, vagy korlátozva a Margit híd, az Árpád híd, a Lánchíd, a Rákóczi híd és a pesti alsó rakpart – és azonnal káosz alakult ki.

Szükség van kerékpáros- és gyalogosbarát fejlesztésekre, de nem lehet megfeledkezni a 40 éve halogatott úthálózati pótlásokról

– hangsúlyozta.

Nyíri Szabolcs más szempontból közelítette meg a kérdést. Szerinte a dugóproblémát nem önmagában kell nézni, hanem abból kell kiindulni, hogy 1,7 millió fővárosi és az agglomeráció lakóinak igényeit kell összehangolni.

Tokió példáját szoktam emlegetni: ott az volt az alapelv, hogy két óra alatt gyalog bejárható legyen a város. Nálunk a történelmi fejlődés egészen más

– mondta.