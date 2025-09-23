Budapest a dugók városa? Szakértők keresték a kiutat a közlekedési káoszból

A magyar fővárosban hidak, körutak, sugárutak hiányoznak vagy maradtak félbe, miközben egyre több az autó és visszaesett a tömegközlekedés aránya. A Budapest Műhely legutóbbi kerekasztal-beszélgetésén szakemberek mondták el a véleményüket arról, hogyan lehetne élhetőbb a főváros közlekedése.
Budapest közlekedése évek óta a viták kereszttüzében áll: autósok, biciklisek és tömegközlekedést használók egyaránt érzik a mindennapi feszültséget. De vajon tényleg „a dugók városa” lett a főváros? Erről beszélgetett kerekasztalnál Nyíri Szabolcs, a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság elnöke, Somodi László, a MAHART-Passnave Kft. ügyvezetője, valamint dr. Almássy Kornél, a Budapest Műhely kutatási és elemzési vezetője. A beszélgetést Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója és városfejlesztési szakértő moderálta.
A beszélgetés rögtön az úthálózat hiányosságaival indult. Kőrösi Koppány rámutatott: Budapest legkisebb körútja, amelynek a Váci útnál kellene zárulnia, valójában a Deák téren megszakad, és a Bajcsy-Zsilinszky úton folytatódik. „Fejletlen az úthálózatunk” – fogalmazott, hozzátéve: már a városszerkezet alapjai is torzóban maradtak.
Dr. Almássy Kornél történelmi példát is hozott: a nyolcvanas években készült rendszerfejlesztési tervek szerint a kétezres évek elejére már állnia kellett volna az Aquincumi hídnak, a Gubacsi és az Albertfalvai hídnak, valamint az úgynevezett Munkáskörútnak.
Ezek ma is súlyosan hiányoznak
– hangsúlyozta. Eközben az autók száma folyamatosan nő, miközben a trend inkább az autóhasználat visszaszorítása lenne.
Ez nem ilyen egyszerű. A közlekedés szimbiózis. Ha fejletlen a közúthálózat, akkor minden beavatkozás rendkívül érzékeny
– tette hozzá.
Almássy arra is figyelmeztetett: Budapest közlekedése alapvetően működik, de rendkívül zavarérzékeny, ha egyszerre több felújítás, lezárás zajlik a városban, akkor könnyen megbénul. A nyáron például egyszerre volt részben vagy egészében lezárva, vagy korlátozva a Margit híd, az Árpád híd, a Lánchíd, a Rákóczi híd és a pesti alsó rakpart – és azonnal káosz alakult ki.
Szükség van kerékpáros- és gyalogosbarát fejlesztésekre, de nem lehet megfeledkezni a 40 éve halogatott úthálózati pótlásokról
– hangsúlyozta.
Nyíri Szabolcs más szempontból közelítette meg a kérdést. Szerinte a dugóproblémát nem önmagában kell nézni, hanem abból kell kiindulni, hogy 1,7 millió fővárosi és az agglomeráció lakóinak igényeit kell összehangolni.
Tokió példáját szoktam emlegetni: ott az volt az alapelv, hogy két óra alatt gyalog bejárható legyen a város. Nálunk a történelmi fejlődés egészen más
– mondta.
Nyíri hangsúlyozta: egy-egy beavatkozástól nem lehet csodát várni, de az apró fejlesztések is sok plusz utazási időt spórolhatnának meg. Ráadásul külön kell kezelni a csúcsidőszakokat és a hétvégi forgalmat – szakmailag más-más helyzetekről van szó. Almássy Kornél példaként a Lajos utca problémáját hozta: a Szépvölgyi útra kanyarodás nehézségei miatt itt gyakran alakul ki torlódás.
Elég lenne egy plusz kanyarodósávot kialakítani, ehhez viszont át kellene helyezni egy MOL Bubi-állomást. Ez nem kerülne sokba, de érzékelhetően javítaná a közlekedést
– mondta. Szerinte a projekteknek közérzetjavító, költség-haszon elemzésekre épülő sorrendbe kell kerülniük, és fokozatosan kell haladni.
A szakértők a közlekedési módok arányát – az úgynevezett modal splitet – is elemezték. Almássy Kornél kiemelte: Bécsben az utazások 30%-a gyalog történik, miközben Budapesten csökken a gyaloglás aránya, nő az autózásé, a tömegközlekedés pedig a 2021-es szint alá esett vissza.
Ez rossz irány. Sajnos most már nem az a cél, hogy 2030-ra elérjük a 2030-as vállalásokat, hanem hogy legalább visszahozzuk a 2021-es állapotot
– mondta. A kerékpáros közlekedés aránya ugyan nőtt, de még mindig távol van a célként kitűzött 10 százaléktól.
A résztvevők abban mindannyian egyetértettek, hogy a kötöttpályás közlekedés fejlesztése elengedhetetlen. Az utolsó jelentős ilyen beruházás a 4-es metró építése volt – több mint egy évtizede.
A 3-as metró felújítása nem fejlesztés volt, hanem szükséges megújítás
– emlékeztetett Kornél. Kiemelte: ha például Káposztásmegyerig meghosszabbítanák a metrót, az azonnal érzékelhető forgalomcsökkentést hozna.
Kell egy középtávú vízió, és neki kell állni, darálni, csinálni
– fogalmazott.
A kerekasztal résztvevői szerint a helyzet nem ennyire fekete-fehér. Ha nincs zavar, a rendszer működik – de a legkisebb baleset is dominószerű összeomlást okozhat. Abban viszont konszenzus volt: kompromisszumokra, apró beavatkozásokra, és főként hosszú távú, politikai ciklusokon átívelő stratégiára van szükség. Ahogy Kőrösi Koppány összegezte:
Az a cél, hogy szakmai konszenzusok szülessenek – és ezek végre meg is jelenjenek a döntésekben.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.