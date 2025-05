„Budapestért dolgozni az hitvallás és nem lehet egész egyszerűen abbahagyni "– Wintermantel Zsolt visszatért, de most nem a politikába

A Budapest Műhely már most is dolgozik. Wintermantel Zsolt elmondta: az intézet a múlt héten és az azt megelőző héten is a barna övezetekről tartott kerekasztal-beszélgetést. Az első alkalommal a beruházás felét vizsgálták meg a kérdésnek.

Megtudtuk: a város szétfolyik, rengeteg ember költözött ki az agglomerációba, akik adott esetben a gyerekeket még vissza hordják iskolába és munkára is bemennek még. Ők visszajárnak, napi szinten visszajárnak a városba, elképesztő mennyiségű forgalmat generálva, ami nyilván dugók, légszennyezettséget, stresszt és minden egyebet okoz. A mai infrastruktúra ezt nem képes kiszolgálni az elővárosi vasúti fejlesztés ellenére sem. Pedig van ütemezett menetrend, jó minőségű szerelvények, nem bírja jelenlegi egyéb közlekedés és egyéb közlekedéses kapacitás ezt a hihetetlen forgalmat.

Ha el tudnánk érni, hogy a városban ezeken a területeken intenzív lakásfejlesztés legyen, az jó lenne. Az sem mindegy, hogy milyen lakások lesznek, mert az az egyik legnagyobb probléma, hogy az elmúlt években Budapesten alacsony alapterületű lakásokat készítettek, 35-45 négyzetméteres lakások épültek túlnyomó részt, de ezek nem tudják kiszolgálni egy gyarapodó város igényeit. Egy fiatalnak, egy fiatal párnak ez még tökéletes, de a már gyermeket vállalni kívánó családnak ez már kicsi. Itt a városnak kell eldönteni, hogy milyen fejlesztést szeretne, adott esetben például nagyobb lakásokat

-magyarázta.

Megkerestük Kőrösi Koppányt, a Budapest Műhely vezetőjét is, hogy miként értékeli Wintermantel Zsolt csatlakozását a város jövőjéről szóló diskurzushoz