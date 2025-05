Milliárdokat nyel el a rozsda – Rákosrendező felzabálja a főváros nem létező vagyonát

Rákosrendező költségei már az előkészítés fázisában is jelentős terheket rónak a fővárosra, komoly kihívást jelent ennek az előteremtése Budapest számára. Ráadásul a rozsdaövezetek fejlesztése mindig zsákbamacska. A föld alatt gyakran több a probléma, mint amit a felszínen látni, az első becslések szinte sosem fedik a valós költségeket. Viszont a főváros pénzügyi helyzete már most rendkívül feszült, a projekt meghaladhatja Budapest pénzügyi képességeit.

Rákosrendező már most is milliárdokba fáj a budapestieknek, de még egy kapavágás sem történt – Fotó: Csudai Sándor

A rozsdaövezetek hasznosítási lehetőségei voltak terítéken a legutóbbi Budapest Műhely beszélgetésén. A Budapest Műhely független városfejlesztési fórum, amelynek célja, hogy adatalapú kutatások és elemzések alapján világítson rá a főváros problémáira. A beszélgetést Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, városfejlesztési szakember szervezte és moderálta. A beszélgetésben részt vett Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója, Koji László ÉVOSZ-elnök és Szende András tájépítész.

Ezek a rozsdaövezetek egykor a város ipari motorjai voltak, most Budapest legnagyobb fejlesztési lehetőségét rejtik. A fejlesztések révén új lakások, közösségi terek, iskolák, zöldterületek jöhetnének létre az elhanyagolt romok helyén. Ilyen rozsdaövet Rákosrendező is. A szakemberek elmondták: a lehetőségek mellett fontos kihangsúlyozni azt, hogy a rozsdaövezeti beruházásoknál szinte törvényszerű az, hogy a végső költségek többszörösen meghaladják az eredeti terveket. Minden egyes újonnan felfedezett szennyezett terület, beomló közmű vagy régészeti lelet újabb milliókkal vagy akár milliárdokkal dobhatja meg a végösszeget.

A terület előkészítése még az építkezés megkezdése előtt is valóságos pénztemető: talaj- és talajvízszennyezés feltárása, szennyezett föld eltávolítása és cseréje, földmunkák, sitt- és vasútihulladék-elszállítás, közművek újratelepítése, valamint kötelező feltárásokat is kell végezni a régészeti és műemléki előírások miatt, és új tömegközlekedési kapcsolatokat is ki kell alakítani. A vételáron kívül ezeket is ki kell fizetni, ezeknek az összköltsége elérheti akár a 100-120 milliárdot is. És ez még csak az előkészítés.