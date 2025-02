Rákosrendező: minden pénzt az ország legdrágább szeméttelepére kéne költenie Karácsonynak

A kormány elfogadta Rákosrendező kapcsán a főváros elővásárlási jogát, és az ügyre politikai kérdésként tekintő, örömmámorban úszó Karácsony Gergely ma már a tervekről beszél majd. Azonban számos fajsúlyos kérdés megválaszolatlan maradt, amelyekről vélhetően nem véletlenül hallgat. Erős a gyanú, hogy a budapestiek mindenféle új városrész nélkül maradnak. Ráadásul, innentől nehéz lesz ugyanazzal a dumával takaróznia Karácsonynak, mint eddig. Miszerint azért nem szerelteti vissza a kukákat, vagy azért nem takaríttat vagy költ a lakosságra érdemi összeget, mert nincs pénze a fővárosnak.

Rákosrendező: Az első lépéshez csaknem 13 milliárd forint szükséges, az összesen több, mint 50 milliárd forintos tételből. Tipikus Karácsony Gergely jelenség, hogy a főpolgármester ma már a tervekről beszél, miközben a beruházás folyamatában ez a rész még nagyon távoli. Odáig ugyanis el kell jutnia a fővárosnak számtalan egyéb kötelező feladatot megoldva Fotó: MW

Úgy tűnik, Karácsony Gergely maga sem tudja, mibe nyúlt bele Rákosrendező területével. Az elővásárlási joggal élve ugyanis, mindazt a kötelességet teljesítenie kell a csőd szélén táncoló fővárosnak, amit az arab fejlesztő vállalt volna. Magyarán az csak egy dolog, hogy a baloldali városvezetésű fővárosi cég elvileg előránt néhány 10 milliárdot és vesz egy jó adottságú, de mégiscsak apokaliptikus állapotban lévő szeméttelepet.

Miből lesz pénze a fővárosnak arra, hogy a terület ne csak parlagon álljon a vásárlás után, hanem érdemi fejlesztés induljon a területen Fotó: Szigetváry Zsolt

Például azt sem tudni, hogy rögtön az első feladatok egyikét, a takarítást, kármentesítést, környezeti károk helyrehozását miből finanszírozza majd. Az arab beruházó ugyanis legalább 25 milliárd forint értékben vállalta a környezeti károk helyreállítását és tisztította volna meg a területet, ezt most Karácsonyéknak kell megoldani. Aztán az is kérdés, hogy miből finanszírozza majd a sokmilliárdos befektetést a vállalt területen. Magyarán a megvalósítás messze van még, hiába is lobogtatja ma Karácsony Gergely a terveket és lehetőségeket, amelyekbe a budapestieket is bevonná elmondása szerint. Erős a gyanú, hogy a "csődpolgármester" meggondolatlanul túlvállalta magát, kizárólag politikai okokból.

Karácsony 50 milliárdért vásárolt egy szemétdombot, csak a kármentesítésre legalább 25 milliárdot kell fordítania. A főpolgármester inkább erre költ, mint sem a budapestieket zavaró hétköznapi problémák megoldására

Van itt pénz, csak nem a budapestiekre

Beszédes az is, hogy ha a főváros egyetlen, a Budapesti Közműnél lévő aranytartalékot feléli, miből fogják fejleszteni a várost. Nem nehéz kitalálni, hogy semmiből. Ugyanúgy nem lesznek vissza szerelve az utcákra a kukák, ugyanúgy nem lesznek takarítva az utcák és a parkok. Nem lesznek érdemi zöldítések, nem lesznek új P+R parkolók, de villamos sínből sem lesz több, ahogyan a hajléktalanellátás sem lesz fejlesztve, a fedél nélkülieknek maradnak a bogarak, a poloskák a szállókon, azaz inkább maradnak továbbra is az utcán, de a bérlakások sem lesznek felújítva. Ellenben sanszos, hogy újabb trükközéssel hiteleket vesznek fel, eladósítva a budapestieket, miközben szórják majd továbbra is a jutalmakat a cégek vezetőinek, a baloldali haveroknak. De! "Legalább" megvettek egy rozsdaövezeti területet, Rákosrendezőt. Az ország legdrágább szeméttelepét. Erről Karácsony Gergely posztolhat, legalábbis egy darabig.