Készen volt Karácsony és Bajnai terve Rákosrendező megszerzésére

A megdöbbentő összefüggésről az egyik közösségi oldalon számolt be egy bennfentes. „Mi is rámentünk erre, a fejesek akarták Rákost, a főnökök meg akarták szerezni, mindenki tudja az ingatlanosok közt, hogy ez egy értékes terület, Pesten a legjobb, legértékesebb. A Főnök is meg akarta venni, sokat akart érte adni, ez zsíros falat, gondoljatok bele! – a Hősök tere egy ugrásra van, csak nem adták neki el. Mi sem voltunk a WING-nél a kispályások gyülekezete, az adásvételi is kész volt, ha jó az ajánlat” – a bejegyzés, ami az évtized egyik legnagyobb ingatlanbotrányát leplezheti le. Az egyik közösségi oldalon írta ezt a Rákosrendezőről szóló csoportba egy felhasználó, aki azt állítja, hogy az erősen balos kötődésű WING nevű ingatlanfejlesztő cég meg akarta szerezni a területet. „Mindenki rá akart menni erre a területre, hol építkezel amúgy Pesten nagy területen egybefüggően? Tudta ezt a főnök is a WING-nél.” A Metropol értesülései szerint Karácsony Gergely 2023-ban az említett WING nevű ingatlanfejlesztő cégen keresztül szövetkezett a Wallis-csoporttal azért, hogy megszerezze a területet.

Minden készen állt, Karácsonyék gondosan előkészítették az ingatlanspekulációt

De hogy kapcsolódik Karácsony Gergely a Wallis-csoporthoz? Bajnai Gordon évek óta hű szövetségese és cinkostársa a főpolgármesternek – Bajnai pedig korábban a Wallis vállalatnál dolgozott, melynek tulajdonosához, Veres Tiborhoz szoros kapcsolat köti. Így már összeáll a kép, hogy miből és hogyan vette volna meg Karácsony Rákosrendezőt.

A Wallis tulajdonosa, Veres Tibor a Forbes Magazin szerint tavaly a negyedik leggazdagabb ember volt Magyarországon, így tehát a Wallisnak már lenne pénze az adásvételhez.

A Metropol információi alapján Karácsony Gergelynek a remek wallisos kapcsolatokkal rendelkező Bajnai adta a fülest, hogy bármi áron, de meg kell szerezni Rákosrendezőt, de a kormány fel akarta számolni az áldatlan állapotokat és hasznosítani akarta a területet; egy szép és modern városrészt terveztek oda. A lap szerint Karácsonyék ezért próbálkoznak most politikai hisztériakeltéssel, mert a velük szövetséges Wallis-csoport Bajnai Gordonnal a háttérben még bízik abban, hogy megszerezhetik Rákosrendezőt. A Bajnai-féle Wallis ingatlanfejlesztőinek ugyanis már 2003 óta kész pályázati anyaga, részletesen kidolgozott hasznosítási terve van a területre, amelyből kiderül, hogy a korábbi állításaik helyett nem parkosítani akartak; jól látható a benyújtott pályázati terveken is, hogy lakóparkmonstrumokat építenének oda valójában.