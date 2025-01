Rákosrendező: Közeleg Karácsony újabb lebőgése, de addig még lesz némi hiszti

Szerdán kerül a Fővárosi Közgyűlés elé Karácsony Gergely Rákosrendezőt érintő javaslata. A főpolgármester ugyanis mindent elkövet, hogy keresztbe feküdjön az állam és a külföldi befektető között létrejött szerződésnek, amelynek köszönhetően a beruházás nem csak a 34 év alatt elszlömösödött rozsdaövezetet hozná helyre. A Grand Budapest Projekttel ugyanis, egy természetközeli, okosvárosrész épülne meg magasházakkal. Olyanokkal, amelyeket maga Karácsony Gergely álmodott meg, 8 évvel ezelőtt zuglói polgármesterként. Az azóta semmittevő Karácsony azonban önmagából kikelve gáncsolná azt, aki vele ellentétben dolgozik. A hiszti tetőzését szerdán várhatjuk, amikor is javaslattal áll elő a törvénytelenül működő Budapest "csődpolgármestere"...

Ma ilyen a rákosrendező idilli hangulata, ennek a helyén épülne természetközeli okosváros Fotó: Szecsődi Balázs

Az évekig semmittevő főpolgármester hisztérikus kirohanása úgy tűnik, csak színházi cirkusz, hiszen már a múlt héten kiderült, hogy félrevezette a budapestieket és nem jár vissza a fővárosnak a 28 milliárdos szolidaritási adó. Ez viszont rögtön keresztülhúzta azon terveit is, hogy ebből a pénzből megvásárolja Rákosrendezőt. Ráadásul az általa előszeretettel lobogtatott elővásárlási jog is veszni látszik, hiszen jelen állás szerint, érvényét veszti, azaz nincs. Valójában tehát, nincs is miről beszélni, csak a habot veri a főpolgármester vélhetően azért, hogy a baloldal befektetőinek kijátssza a területet, bízva abban, hogy minden realitásnak ellentmondva a hiszti elegendő lesz, hogy meggátolhatja a Grand Budapest Projekt létrejöttét.

Illegális szemétlerakó lett a rozsdaövezetként számon tartott területből Fotó: Szecsődi Balázs

Rákosrendező: A főváros elővásárlási joga elvész

Szentkirályi Alexandra szerint a Városházán vagy nem értik, hogy mi van a szerződésben vagy szándékosan félre értelmezik, hogy a két állam közötti megállapodás miről szól. A fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője úgy véli, amit Karácsony Gergely ezzel kapcsolatban állít, az egyszerű ostobaság. Amire pedig ennek mentén készülnek, az veszélyezteti az amúgy csődhelyzetben lévő fővárost. Mint ismert, Karácsony ismét bírósághoz fordulna a BKM Nonprofit Zrt. szerinte létező elővásárlási jogát érvényesítendő. Az ítélet most is borítékolható, hasonlóképpen a szolidaritási adó alól való kibújási kísérleténél. Az sem jött be és még félre is vezette a budapestieket, miután mást jelentett be, mint a valóság.

A Grand Budapest Projekt kapcsán fontos tény, hogy a két állam közötti megállapodás, felsőbb szintű és speciális jogszabály, amely nem teszi lehetővé, hogy a BKM Nonprofit Zrt. éljen elővásárlási jogával. Egyszerűen erősebb jogszabály a Polgári Törvénykönyv elővásárlásról szóló rendelkezéseinél.

