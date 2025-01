Rákosrendező: Karácsony Gergelynek fájhat, hogy nem az ő általa megálmodott magasházak épülnek a területen

Hibázott akkor a főpolgármester, amikor könyvében magát macskamentához hasonlította, a vadkender ugyanis jobban illene személyiségéhez, miután össze-vissza beszél. Legalábbis erre enged következtetni az is, hogy a napokban először félretájékoztatta a budapestieket, miszerint a megszületett törvényszéki ítélet alapján győzött, és az államkincstárnak vissza kell fizetnie a 28 milliárd forint szolidaritási adót a fővárosnak. A Budapestet csődközelbe kormányzó Karácsony Gergely félrevezetését aztán azzal koronázta, hogy mint mondta: a pénzből, „amit most keresett a városnak”, megveszi Rákosrendező területét, megakadályozva a Grand Budapest Projektet, azaz a szerinte tűrhetetlen magasházak építését. Ez azért lenne nehéz, mert valójában egy fillért sem keresett a városnak, a bírósági döntés egyáltalán nem szól visszafizetésről. A magasházak kritizálása is inkább üde színfoltnak tűnik, mivel korábban éppen ő maga akart toronyházakat építeni a területre, csak hát neki akkor sem sikerült...

Rákosrendező: Karácsony Gergely talán azt gondolta, senki sem emlékszik zuglói álmára, amelyben az oslói „Vonalkód” projektet akarta megvalósítani Fotó: Hatlaczki Balázs

Rákosrendező: Karácsony Gergely talán azt gondolta, senki sem emlékszik zuglói álmára

A „csődpolgármester” attól a pillanattól gátolja az egyébként több mint 30 éve illegális szemétlerakóként funkcionáló Rákosrendező eladását és beépítését, amióta az állam két éve szóba hozta a rozsdaövezet hasznosításának ötletét. „Elképesztően rossz ötlet” – mondta akkor Karácsony Gergely, hogy oda magasházak épüljenek. A balliberális főpolgármester mindent elkövet, tekintet nélkül a valós tényekre is. Ez azért is furcsa, mert mint ahogyan a Metropol korábban megírta, 2017-ben még ő maga terveztetett oda toronyházdzsungelt, egy oslói mintát követve. És, hogy ezt mennyire gondolta komolyan, bizonyítja az is, hogy tervét, majd hivatalos programját az akkori zuglói településképi arculati kézikönyvben rögzítette, igen szemléletesen. Ebből kiderül, hogy az oslói „Vonalkód” elnevezésű üzleti negyed magasházait és felhőkarcolóit vizionálta a rozsdaövezet helyére. A Norvég projekt neve egyébként a magasházak egymásmellettiségéből fakad, olyanok mint a vonalkód.