Budapest a lehúzások városa lett – Mutatjuk az idei legnépszerűtlenebb döntéseket!

„Mik vagyunk mi, tehenek, akiket KariGeri kedve szerint bármikor megfejhet?” – kérdezte felháborodottan Ági, amikor kiakadtak a budapestiek a parkolási díjak újabb, 30 százalékos, drasztikus emelése miatt. Budapest a lehúzások városa lett, az autósoknak fáj leginkább a baloldal bevételszerzési kísérlete, amit a Tisza párt támogatott. És ez még nem minden, hiszen a kerületek sorra döntöttek a januártól esedékes várakozási díjemelés mellett, valamint a legkülönbözőbb helyi adók emeléséről, miközben a városvezetők a saját fizetésüket a plafonig emelték...

Budapest a lehúzások városa lett: Karácsony Gergely előterjesztését Magyar Péter fővárosi képviselői is megszavazták (Fotó: MW)

A szakmai szervezetek után már a budapestiek közül is egyre többen adnak hangot a felháborodásuknak. Sokan úgy érzik, hogy a főváros fejőstehénként tekint a lakosságra, akiket a parkolási díjak drasztikus emelésével most ismét jól lerántanak. Amint arról korábban beszámoltunk, a Karácsony–Vitézy-páros, kiegészülve a Magyar Péter-féle Tisza párttal, úgy döntött, hogy 30 százalékkal drágítja a parkolást. Karácsony Gergelyék legutóbb tavaly januárban emelték a parkolási díjakat, akkor ráadásul olyan területeket is fizetőssé tettek, ahol addig ingyenes volt a várakozás. Úgy fest, az újabb kivetett sarccal nem elégedett az új balliberális „koalíció”, mivel még több bevételt akarnak a Városháza számára. Summázva: Karácsony Gergely 2022-ben, 2023-ban is emelte a parkolási díjakat, a mostani döntéssel összesen több mint 60 százalékkal fizetnek majd többet az autósok a várakozásért 2021-hez képest.

A baloldal a bevételszerzést rendre sarcok kivetésében látja, hiszen a kerületek is sokszorosára emelik januártól az éves lakossági parkolási díjakat. Emellett pedig a többi között Hegyvidék balliberális vezetése a helyi adókat is jócskán megemelte, így a lakhatás is megdrágul a lakosság számára. Érdemes azonban azt is megemlíteni, hogy míg a budapestiekre kemény sarcokat vet ki a balliberális városvezetés, addig a saját fizetésüket a plafonig emelték. Pikó András, Józsefváros polgármestere például már idén december 1-től 3,5 millió forintot visz haza havonta, három helyettese sem szomorkodhat, hiszen ők összesen 9,5 milliót forintot kapnak egy hónapban. Emellett csaknem 30 emberrel bővíti hivatalát még úgy is, hogy fény derült arra, a következő években brutális lakbéremelés vár éppen a legrászorultabbakra, az önkormányzati bérlőkre. Ferencváros polgármestere, Baranyi Krisztina sem szívbajos, az első dolga volt, hogy a városvezetésnek fizetést emeljen, miközben januártól az autósoknak ott is mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk, nem beszélve a bérleti díj emeléséről és az ingatlanok kiárusításáról, amiről már döntöttek is. A láthatóan nem a kerületét, hanem magát építő Baranyi egyébként a legjobban kereső budapesti politikus, havonta 4 millió forintos fizetéssel.