Budapesti parkolás: már az első nap több százan aláírták a petíciót Erzsébetvárosban az autósok durva megsarcolása miatt

"Az erzsébetvárosiak nem akarják megfizetni a baloldal kudarcos politikájának árát" – mondta Benedek Zsolt VII. kerületi fideszes képviselő. Drágul a budapesti parkolás, még a lakossági is - ezért már az első nap több százan aláírták az éves lakossági parkolási díj gigászi emelését ellenző online petíciót.

Budapesti parkolás: folytatódik a budapesti autósok üldözése Karácsony Gergely és a szivárványkoalíciós polgármesterek irányítása alatt. Fotó: Metropol

Mint a Metropol megírta, több budapesti kerületben is az egekbe emelik az éves lakossági parkolás díját józsefvárosi mintára, ahol már egy éve az átlag tízszeresére emelték a lakosság által csak sarcnak nevezett balliberális vezetés által kivetett tarifát. Ezzel szerintük 30 százalékkal kevesebb lakossági autós váltott ki engedélyt. Most a szintén baloldali Ferencváros, a XIII. kerület és a Niedermüller Péter vezette Erzsébetváros is csatlakozott a lehúzáshoz, amivel zsíros bevételre tesznek szert az önkormányzatok. A baloldali városvezetés már döntött: az Erzsébetvárosban lakó autósoknak e szerint szinte nulláról rögtön 36 ezer forintra ugrik az éves lakossági parkolás díja az első autó esetén. A második autónál ez 72 ezer, extrém esetben már 150 ezer is lehet!

Niedermüller Péter polgármester az első autó díját 38 ezer forintra emelte Fotó: MW

Niedermüller Péter baloldali polgármester szerint a kerület „megtelt”, ezért szigorítanak és rántják le pénzzel a lakosságot annak reményében, hogy kevesebb parkoló autó marad az általa vezetett városrészben. A polgármester azt már elhallgatta, hogy mennyi parkolóhelyet szüntetett meg az elmúlt 5 évben, és tervez a közeljövőben felszámolni még. Ugyanakkor nem ez volt az egyetlen, amit nem vert nagy dobra a baloldali polgármester.

Niedermüller Péter szolgálati autóját is a kerületiek pénzéből finanszírozzák, évente közel 5 millió forintért. Ráadásul a polgármesternek ingyenesen biztosított, dedikált helye van a munkahelye előtt. De az erzsébetvárosi családokra azért 400 milliós autós "büntetőadót" vet ki ugyanezért

– ismertette videójában Benedek, a Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselője.

Bár üdvözlendő, hogy a gyalogosoknak visszaadják a járdákat és zöldítenek – amiket ezután sajnos többnyire nem tartanak rendben –, de a parkolást is biztosítaniuk kellene a lakosság és a helyben adót fizető kereskedők számára Fotó: Metropol

Budapesti parkolás: A rossz gazdálkodást verik le a családokon

Benedek Zsolt szerint Niedermüller kamuzik akkor, amikor azt híreszteli, hogy a kerület stabil pénzügyi téren. A kormánypárti képviselő úgy véli, az intézkedés bevezetésére valójában a kerület rossz gazdálkodása miatt volt szükség.