Parkolási díj: Így húznák le Budapest-szerte a helyben lakókat

Eddig hét civil szervezet kérte a parkolási problémák felszámolását a Fővárosi Közgyűléstől, a járdák felszabadításával, a parkolás megdrágításával Fotó: Metropol

Parkolási díj: Ugyanezt kérték Karácsony Gergelyéktől

Az elmélet kivitelezését kérte a napokban a Levegő Munkacsoport mellett további hat civilszervezet is, az összefogás nyílt levélben fordult az új Fővárosi Közgyűléshez. Ebben a dugók csökkentését és a parkolási nehézségek felszámolását kérték. Azt még nem tudni, hogy az új közgyűlés napirendre veszi-e a kérdést, de annyit igen, hogy Karácsonyék öt éven keresztül nem csináltak semmit ez ügyben sem, csak elvettek és olyan forgalmi rend-változásokat csináltak, amitől giga dugók lettek. A Városháza csak balesetveszélyes bicikliutakat festegetett...

Pedig a parkolási problémák nem újkeletűek, és nem lehet önmagukban tárgyalni róla, hiszen összefüggnek például a város átmenő forgalmával, a forgalmi renddel. Mégis, újabban kiragadják a kontextusból, és a 2019 óta irányító baloldali polgármesterek egyoldalúan vesznek el várakozóhelyeket a többi között bicikli szigetek vagy zöldítés javára. Nyilván mindenki örül a zöldítésnek a betondzsungelre hajazó belvárosban, de ennek eddigi minősége és módja kérdéses, hiszen általános koncepció nincs, csak helyi ötletek, az autósok üldözése, és a baloldali "zöldítés" is többnyire kimerül "minioázisokban" és konténerek kihelyezésében. Az egyetlen kivétel a valóban klímatudatos, kék és zöld szemléletet követő fejlesztéseket végrehajtó Belváros.

Parkolási díj: Másként is lehetne...

A baloldali városvezetők egyetlen jó húzása volt, hogy koppintották a fideszes belvárosi polgármester ötletét Fotó: Belváros Önkormányzata

Egymás után jelentik be a kerületek, hogy emelik a parkolási díjat. Elsőként a már említett Józsefváros vetette ki az új sarcot a helyi autósokra, most pedig Niedermüller Péter jelentette be, hogy januártól változtat a szabályokon. Erzsébetvárosban eszerint, januártól szinte nulláról egységesen 36 ezer forintra ugrik az éves lakossági parkolási díj, az első autóra. A második 72 ezerbe fáj majd a helyben lakóknak. Baranyi Krisztina szintén hasonló elképzelést dédelget, az ő ceruzája is vastagon fog, ha a lakossággal kell fizettetni. A ferencvárosi tervek szerint évi 20 ezer forinttal rántják majd le az autósokat, függetlenül az övezetektől, egységesen. A XIII. kerület is bejelentette az éves lakossági parkolási díj emelését. Ott sem számíthatnak sok jóra az autósok.