Milliókat költ nyilvános piszoárokra Pikó – azt akarják, hogy a lakók takarítsák

„Így is elég mocskosak és büdösek az utcák, nem hiszem, hogy jó ötlet még nyilvános piszoárokat is kihelyezni. Azok, akik az utcán végzik el a dolgukat, ezek után sem fogják megkeresni a legközelebbi piszoárt. Az önkéntes takarítás pedig... Hát hagyjuk! Így sincs rendes takarítás az utcákon, se szemétszedés, se megfelelő mennyiségű kuka...” – ez a véleménye Józsefnek, aki azt mondja, látott már szebb napokat Józsefvárosban. Őt megdöbbentette, hogy Pikó András polgármester és baloldali testülete nyilvános piszoárokat akar kitenni a közterekre.

Franciaországban is vannak piszoárok a bokrok rejtekében, de azokat hivatásos takarítók tartják tisztán. Fotó: Thomas Samson/AFP

Józsefváros Részvételi Költségvetés címmel indított programot, amelyen a józsefvárosiak beküldött ötleteire szavazhat a lakosság. A honlapon szereplő tájékoztatás szerint, „olyan ötletek gyűjtésére törekszünk, amelyek a közösséget erősítik és amelyektől zöldebb, befogadóbb, szerethetőbb vagy élhetőbb lesz a kerület”.

A lakossággal takaríttatnák

A piszoárok kihelyezése is egy ilyen ötlet, amelyet egy belga mintára azért javasoltak, hogy tisztábbak legyenek Józsefváros utcái. A baloldal vezette testület pedig legutóbbi ülésén megszavazta, hogy a Részvételi Költségvetésre összesen 180 millió forintot biztosítanak, ebből 30 milliót már a jövő évi költségvetés terhére, és még 5 milliót szánnak a koordinálást végző irodának és más működési költségekre.

Hollandiában nem önkéntesek, hanem profik takarítják és fertőtlenítik rendszeresen a köztéri piszoárokat Fotó: NurPhoto/AFP

Hogy esztétikus-e egy piszoár látványa a közterületen, ízlés dolga – ha valóban tisztább lesz tőle a városrész, akkor ez talán mindegy is. Az már viszont komoly egészségügyi kockázatot jelent, hogy a józsefvárosi piszoárok takarítása a terv szerint önkéntes alapon fog történni. Ez a külföldi mintákat tekintve is egyedülálló, mindenhol hivatásos szakemberek végzik ezt a munkát. A javaslat rávilágít arra, hogy hiánycikk a kulturált és használható épített vécé Budapesten, ahogyan Józsefvárosban is, de a megoldási javaslattal már gondok vannak, különösen azzal az elképzeléssel, hogy majd az ott lakók takarítják a nyilvános piszoárokat. Egyelőre egyet helyeznek majd ki, egyfajta tesztként. A Metropol megkérdezte a józsefvárosiakat, valóban ezt szeretnék-e.

A Sziget Fesztiválon a mosdóknak elkerített részen vannak piszoárok, de ezeket sem önkéntesek takarítják Fotó: Ripost

Megkérdeztük a józsefvárosiakat

A Metropol járókelőket kérdezett Józsefvárosban, hogy megoldásnak tekintik-e a nyilvános piszoárokat és vállalkoznának-e a takarításukra. Nem tapasztaltunk valami nagy lelkesedést, bár azzal mindenki egyetértett, hogy az utcák higiéniájáért tenni kellene valamit. „Inkább építsenek rendes vécét és tartsák tisztán, de erre nem képesek Pikóék, ahogy Karácsony Gergely sem!” – fakadt ki Éva. Egy másik kerületi, Zsolt hitetlenkedve állt a kérdés előtt: „Ezt komolyan gondolják vagy csak vicc? Ezt az agyament elképzelést! Tele lesz mindenféle szeméttel, ürülékkel, alkoholos üveggel...” „A hajléktalanok nem keresnek piszoárt, a közelebbi fánál elvégzik a dolgukat, ahogy ma is” –reagált János. „Szerintem jó ötlet, nagyon hiányoznak a vécék. Talán diákmunkára kellene kiajánlani, önkéntes munka címén. Ja, én magam nem vállalnám” – válaszolta Blanka. „Ez valami áprilisi tréfa? Undorító, nem akarom, hogy a barátnőm pisilő férfiakat lásson az utcán...” – mondta Richárd. „Csak ocsmányabb lesz a környék, a hivatásosok is alig takarítanak, nemhogy önkéntesek! Ezek a Holdon élnek? A lakosság szavazta meg tényleg? Hárman voltak?” – élcelődött Fodorné.

Nem is biztos, hogy a józsefvárosiak szavazták meg!

A Metropol utánanézett, hányan szavaztak a piszoárok kihelyezésére. A Részvételi Költségvetés programját második éve hirdették meg, és idén alig 1500 józsefvárosi vett részt benne a több mint 70 ezer lakosból. Kicsit hajaz ez Karácsony Gergely Közösségi Költségvetésére, igaz, Józsefváros arányaiban több ötletet valósított meg, mint a főváros, ahol elenyésző eredményt lehet felmutatni. A piszoárok tekintetében sem beszélhetünk dömpingről, összesen 203 szavazat érkezett, 32 papíron, 171 online. Az utóbbi felületen csak egy józsefvárosi címet kell beírni, és már mehet is a szavazás, ugyanis senki nem ellenőrzi le annak hitelességét. Így az is részt vehet a szavazáson, aki például Nyíregyházán él, de van véleménye, csak épp nem a saját életminőségéről dönt. Kérdéses tehát, hogy ilyen kevés véleményre reális-e alapozni bármit. Hiszen, mint látjuk, a józsefvárosiak nem lelkesednek az ötletért és nem is vállalják a megvalósítást. Talán az önkormányzatnak az utcán lenne érdemes kérdezősködnie, mielőtt belevág a „piszoárbizniszbe.”

És akkor még meg sem kérdeztük: mi kerül ezen milliókba?