Pikó-budi 2.0 Józsefvárosban: „Az ember lakásába is bejön ez a förtelmes bűz, elviselhetetlen!”

Folyamatosan jelzik a józsefvárosi önkormányzatnak a lakók, hogy elviselhetetlen a közterületekre kihelyezett mobil illemhelyekből áradó bűz, ami néha még lakásaikba is behatol, ám mindhiába. Az egyik lakó azt állítja, konkrétan kinevették, amikor betelefonált a Pikó András vezette hivatalba a problémájával. A férfi most lakásának ablakából levideózta, amint takarítják a Teleki téri toi toit, és közben közvetítette, hogy mit érez. Nem nehéz kitalálni: elviselhetetlen bűzt, a saját otthonában állva. A Népszínház utcai förtelem után itt a Pikó-budi 2.0.

Pikó-budi 2.0 a Teleki téren. Kifakadt egy ott élő férfi a bűz miatt. / Fotó: Facebook

Otthonaikba is beszivárog a szag

„Olyan jó, hogy takarítják. Most lehet látni, hogy milyen messze vagyunk, és idáig árad be a fekália szag, a vizelet szag. Egyszerűen borzalmas. Akinek az ötlete volt, hogy ide tegyék, annak az ablaka alá kellene tenni ezt a vécét. Ez valami elviselhetetlen bűz.

De hogy az embernek a lakásába is bejön ez a förtelmes bűz, elviselhetetlen.

És már többször telefonáltunk az illetékes személyeknek, az illetékes hivatalba. És sajnálatos módon röhögés tárgya lettünk, mert azt kérdezték, hogy az emberek inkább az utcán végezzék a szükségletüket? Mondtuk, hogy természetesen nem, de annyi lehetőség lenne eltenni ezt a toi-toi vécét más helyre. De nem, valakinek az az ötlete támadt, hogy pont ide kell. Ez valami hihetetlen! Hihetetlen! Olyan büdös, hogy…. Ahh, borzasztó!” - fakadt ki a férfi elkeseredetten.

Pár nappal később ugyanez a józsefvárosi lakos újra megörökítette a Pikó-budi 2.0 takarítását. Ekkor a mobil illemhely lemosásához használt koszos víz folyt széles patakban a parkoló autók felé, igazi, gusztusos látványként.

Folyik a parkoló autók alá a koszos víz, amivel kimosták a mobil illemhelyet. Fotó: Facebook

Öt Pikó-budi bűzölög a kerületben

Pikó András józsefvárosi polgármestersége kezdetén döntötte el, hogy úgynevezett mobil illemhelyeket, magyarán toi toi vécéket helyez ki kerületszerte. 2021-ben aztán folytatták az előző évben megkezdett programot, és megújították a mobil WC-k szerződését. A leghírhedtebb talán a Népszínház utca és Bacsó Béla utca sarkán álló illemhely, amit a környékbeliek nemes egyszerűséggel csak Pikó-budinak kezdtek el hívni. A most kifakadás tárgyát képező, Teleki-téren álló mobilvécét így akár Pikó-budi 2.0-nak is nevezhetjük, ugyanis mint most az ott élő férfi videójából kiderült, lényegi különbség nincs a kerületszerte elhelyezett toi toikban, egyformán keserítik meg az ott lakók életét, akiknek a 0-24 órában terjengő szaggal kell együtt élniük.

A turistáknak is bemutatkozik a kerület

A mobil illemhelyek környezetében élők azt mondják, a toi toi vécéket áltaban hajléktalanok használják, de az esetek többségében egyáltalán nem rendeltetésszerűen: nemes egyszerűséggel mellé végzik el a dolgukat, sok esetben pedig a szeméthalmok is gyűlnek a mobil vécék környezetében. A Teleki téren nem kizárólag a piacra menő budapestiek, hanem az odalátogató turisták is kénytelenek ezt szagolni.