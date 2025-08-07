Nem volt idő késlekedni, felcsaptak a lángok Tiszadobon

A lángok lakóházat is veszélyeztettek.
Tűz keletkezett egy melléképületben, Tiszadobon, a Vörösmarty utcában. Fa bútorok égnek a mintegy harminc négyzetméteres ingatlanban. Lakóházat is veszélyeztettek a lángok, amelyek továbbterjedését megakadályozták a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók. A helyszínre érkeztek és megkezdték a tűz oltását a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók is - írja a Katasztrófavédelem.
