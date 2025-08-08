Teljes az útzár, brutális karambol volt a 253-as főúton

Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki.
Karambolozott két személygépkocsi a 253-as főúton, Mezőkövesd közelében, a 10. kilométernél. Egy ember nem tudott kiszállni az egyik járműből, őt feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték és átadták a mentőknek a műszaki mentést végző mezőkövesdi hivatásos tűzoltók. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
