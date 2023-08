Teljes a káosz Józsefvárosban: anyáznak az autósok egy KRESZ-tábla miatt

Ember legyen a talpán, aki a Bérkocsis utcában autóval haladva értelmezni tudja az ideiglenes táblát. Az csak egy dolog, hogy kék alapon kék színű tollal jelezték rajta a forgalmi rend változását. Ennél fontosabb, hogy a rajta lévő információ teljesen félrevezető. Az autósok kikeltek magukból, azt hitték, „Karácsony Gergely rendezkedett” a környéken.

Tollal rajzolt nyíl jelzi, hogy a jobbra kanyarodó utcában kétirányú a forgalom, ráadásul az utca közepén Fotó: Olvasói

Olvasónk hívta fel a Metropol figyelmét az ideiglenes táblára. Autóval keringett már jó ideje a környéken, mert sehogyan sem működött az üzenet. Ugyanis a Mekk Elek-es jelzés szerint most az alapvetően egyirányú Bérkocsis utca kétirányú lett, sőt még jobbra is lehet a következő sarkon fordulni. Ehhez képest az önkormányzat azt akarta üzenni az autósoknak, hogy a Bérkocsisból jobbra nyíló Tolnai Lajos utca kétirányú átmenetileg. Mint a lakók megtudták, a Népszínház utcában a hétvégén rendezvény van, ezért volt szükség a nem éppen legjobban sikerült tábla kihelyezésére és a jobbra forduló utca kétirányúsítására. Panaszkodtak is, mire az önkormányzat cége gyorsan intézkedett. A tollal rajzolt nyilat lecserélték egy valóban jól látható nyomtatott nyílra...

A módosított jelzést jól láthatóvá tették, talán azt már nem értették az önkormányzat cégénél, hogy nem a láthatóság okozta a legfőbb gondot Fotó: Olvasói

Kiakadtak a helyiek

Nem csupán az autósokkal szúrtak ki Pikóék. Szintén panaszkodnak a környékbeli lakosok, mert nem tudnak közlekedni, de legalább a hangzavar is hatalmas.

Megdöbbenve láttam ezt a táblát, attól tartottam, hogy szembe is jöhetnek velem. A Bérkocsis egy szűk utca, még egy biciklis sem férne el, ha szemből érkezne. Ráadásul a tábla először az utca közepére volt kihelyezve, ami nem szabályos. A magyarázat alapján, elég lett volna egy zsákutca tábla a Tolnai Lajos utcába, miután az vezet ki a Népszínházra, ahová a rendezvény miatt nem lehet behajtani. Felháborító, hogy itt van ez a vállalkozó, aki mindent megkap Pikó András polgármesteréktől, így ennek a rendezvénynek az engedélyezését is. Emiatt a lakók sem tudnak behajtani az utcába, és ez a tábla csak elbizonytalanítja a környékbelieket. Történik mindez úgy, hogy a közterületi rendezvény előtt az önkormányzat nem kérte ki a lakosság véleményét erről a hacacáréról

– mondta Pálovics Emese kerületi lakos. Többen a neten fakadtak ki: „A városvezetési gyorstalpaló hiánya ütközik ki minden tevékenységükön. Alapfogalmakkal nincsenek tisztában, kimondottan a »jól van az úgy« elven mozognak (Lásd Harminckettesek tere »felújítása«). A pénzszerzés bűvöletében elfeledkeznek arról, miért is vannak ott. Az ígéret és az átverés nagymesterei” – fogalmaz egy hozzászóló. Egy harmadik pedig pikírten megjegyzi: „Mintha Karácsonyt látnám”.