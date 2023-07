Botrány Józsefvárosban: többmilliós szerződés a „haveri körnek”

A Pikó András vezette önkormányzat gazdasági cége, a RÉV8 többmilliós szerződést kötött közösségi tervezés jogcímen, a Mindspace Kft.-vel – adta hírül a Frankó. A leleplező oldal szerint a Mindspace Kft. munkatársa az a Varga Cecília, aki a RÉV8 kommunikációs vezetője is. Magyarán az önkormányzati cég a saját kommunikációs vezetőjének „cégével” szerződött – írták. Az már csak hab a tortán, hogy a Mindspace Kft. Karácsony Gergely főpolgármester köreihez is több szálon kötődik az oldal szerint. Vörös Tamás, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője a Metropol kérdésére elmondta, hogy a kormánypárti képviselők minden szerződést kikértek, így azokat egytől-egyik átvizsgálják majd. Szerintük bizonyos, hogy a baloldali haverok pénzelése folyik a háttérben.

Vörös Tamás nemcsak a szerződéseket tartja aggályosnak, de a pályázatokat is. Úgy látja, azok eredménye általánosságban is előre borítékolható – Fotó: BARANYAI ATTILA

Vörös Tamás szerint a Pikó András vezette testület működésében az, hogy az önkormányzatnak dolgozó személy „saját magával” köt többmilliós szerződést, nem egyedi eset.

Ez nem elszigetelt eset, egész egyszerűen ilyen a Pikó-féle józsefvárosi baloldal működési modellje. Miközben hangzatos szónoklatokat tartanak a tisztességről, több korrupciós botrányuk van, mint 1990 óta bármikor a kerületben. Pikó András és a józsefvárosi baloldal körül működő polipszerű szervezet egyik csápja a Rév8 említett szerződése is. Természetesen folyamatosan kikérjük az önkormányzati szerződéseket. Azonban mivel Pikóék félnek attól, hogy a Fidesz–KDNP-s képviselők vagy a közvélemény tudomást szerez a gyanús ügyletekről, igyekeznek minden eszközzel gátolni azok kiadását. A tanácsi rendszer óta nem volt ilyen átláthatatlan a józsefvárosi önkormányzat működése, mint amilyen most

– mondta el a Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Pikó András polgármester nem fejleszti a kerületet – Fotó: Máté Krisztián

Vörös szerint gyanúra ad okot az is, hogy a baloldali testület rekordköltségvetésen, csaknem 45 milliárd forinton „ücsörög”, semmilyen érdemi beruházás vagy fejlesztés nem történik. Eközben pedig „gombokkal” szúrják ki a kerületiek szemét. Pikó András pedig a „haverokat pénzeli”.

A polgármester eddig is úgy viselkedett, mintha a közpénz nem a józsefvárosi embereké, hanem a kerületi baloldalé lenne. Közpénzből tartanak fenn propagandaújságot és politikai kifizetőhellyé züllesztették a polgármesteri hivatal egyes egységeit. Ilyen például a Közösségi Részvételi Iroda nevű szervezet, amelyen keresztül több száz millió forintot költ Pikó András saját kampányfőnökére és csapatára

– tájékoztatott Vörös Tamás, aki más összefüggésekre is rámutatott, némi kitérővel.

Józsefvárosba is „gurulnak a dollárok”?

A sajtóban nagy botrányt kavart az a nemzetbiztonsági jelentés, amely egyértelművé tette, hogy a tavalyi országgyűlési választásokba külföldről kívántak beleszólni. A Frankó szerint Pikó András polgármester kampányfőnöke is érintettje lehet a „guruló dollárok”-ügynek. A Közélet Iskolája nevű szervezetet ugyanis – melynek Pikó kampányfőnöke a pénzügyi vezetője–, „demokráciaexport” keretében, és „kultúraváltás” címen finanszíroznak külföldről a Korányi Dávid-féle dollárelosztón, az Action for Democracyn keresztül. A kampányfőnök egyébként az önkormányzat Közösségi Részvételi Irodájának a vezetője is.

„Udvarhelyi Tessza kampányfőnököt nem csak az Action for Democracy miatt lehet a demokráciaexport és a guruló dollárok józsefvárosi helytartójának nevezni. A Közélet Iskolájának, amelynek egyébként a polgármesteri kampányfőnök a pénzügyi vezetője, a titkosszolgálati jelentésben szereplő Action for Democracy mellett legalább 10 (!) további külföldi finanszírozója van a Soros-féle Open Societytől kezdve a Rockefeller Alapítványon át egészen a Rosa-Luxemburg német kommunista pártalapítványig”

A RÉV8 többmilliós szerződést kötött –a Déri Miksa utcával kapcsolatos közösségi tervezés jogcímén –, a Mindspace Kft.-vel. Az önkormányzat állítja: Varga Cecília már csak náluk munkatárs. A Kft honlapja szerint azonban ma is kollégája a Mindspace-nak – Fotó: Bánkuti Sándor / Metropol

Vörös Tamás szerint nem csupán a szerződéskötéseken érzékelhető a svindli, hanem a pályázatok elbírálásánál is. „Előre tudható, ki fog nyerni...”

A polgármesteri hivatal, az önkormányzati cégek tele vannak politikai mozgalmárokkal, baloldali aktivistákkal. Igaz ez arra a körre is, amellyel Pikóék szerződéseket kötnek. A pályázatok is irányítottaknak tűnnek. Előre lehet tudni, hogy egy-egy pályázaton biztosan pénzt fognak kapni például Pikó András szövetségesei, egyes politikusok vagy rokonaik, Karácsony Gergely főtanácsadóihoz köthető szervezetek, vagy egyéb liberális, baloldali álcivilek. Közös mindegyikben, hogy többségének semmi köze Józsefvároshoz, de pénzügyeik révén egyértelműen egy jól körülhatárolható hálózathoz köthetőek. Ez a kapzsi és káros hálózat nem elégszik meg a külföldi dollárkötegekkel, a józsefvárosiak pénzére is igényt formál

– mutatott rá a frakcióvezető. Vörös Tamás hozzátette: „Nem véletlen, hogy a Magyarországon működő, Soros-szervezetek által busásan támogatott – a dollárbaloldal botrányában érintett – szereplők közül sokan működnek Józsefvárosban és szoros kapcsolatban állnak Pikó Andrással. Karácsony Gergely körül épp hatalmas botrány körvonalazódik, hiszen 500 millió forint értékű, külföldről kapott dollárral nem tud elszámolni. Ez egy hálózat, egy polip, amelynek a működését eddig is sejtettük, de most sorban jönnek a cáfolhatatlan bizonyítékok”.

Józsefváros tagad, de az internet árulkodik

A Metropol megkereste a RÉV8 gazdasági szervezetet és magát az önkormányzatot, sőt a Varga Cecíliát érintő szerződés másolatát is kikértük. Levelünkre az alábbi választ kaptuk, amelyet szó szerint közlünk:

„A RÉV8 Zrt. bruttó 2 millió forint értékű szerződést kötött a Megújuló Déri utca projekt közösségi tervezésére a Mindspace Kft.-vel. A projektről, annak fázisairól a józsefvárosi önkormányzat honlapján olvashat bővebben. A szerződés 2020. 03. 31.–2020. 08. 31. közötti időszakra szólt. A két cég közötti szerződés időtartama alatt Varga Cecília nem volt a RÉV8 munkavállalója. Továbbá Varga Cecília nem volt a Mindspace Kft. vezető munkatársa sem, cég alkalmazásában állt, munkaviszonya 2020 júliusában megszűnt”.

Valami mégsem stimmel Varga Cecília ügyében

Érdekesség, hogy az önkormányzat nem küldte meg a nevezett szerződés mását. Továbbá míg Józsefváros szerint Varga Cecília munkaviszonya a Mindspace Kft. berkein belül – a szerződött időszak alatt– megszűnt 2020-ban, addig mind a mai napig ott szerepel a cég oldalán, mint kolléga. Sőt, ezt erősíti meg a Linkedinen szereplő adata is.

A kft. cikkünk írásával egy időben is kollégaként nevezi meg Varga Cecíliát – Fotó: Metropol