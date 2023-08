Bezárt vagy drága táborok, vitorlásmutyi: kiszúrtak a gyerekekkel a baloldali önkormányzatok

Több budapesti kerületben is hátrányosan változott a gyerekek táboroztatása amiatt, hogy a baloldali testület nem tartotta karban a komplexumokat. Az állagmegóvással sem törődtek, ahogyan a garanciális javításokat sem végeztették el. A józsefvárosi kicsik például Pikó András polgármesterék miatt nem használhatják a nekik fenntartott balatoni parti strandszakasz felét, és az ehhez tartozó és korábban teljesen felújított tábort. Óbudán a szülők tiltakozásba kezdtek, mert Kiss László polgármester hagyta lepukkanni a kerület ikonikus táborát, ami balesetveszélyes lett emiatt, és ezzel a felütéssel be is zárták. Baranyi Krisztina kerületében, Ferencvárosban megmaradt ugyan a tábor, ott „csak” 90 százalékkal drágább lett…

A józsefvárosi gyerekek egy vitorlásmutyi áldozatai

A gyerekek jártak rosszul, tönkremegy a strandhoz közeli gyerektábor Káptalanfüreden. Pikó Andrásék csaknem négy éve nem folytatják a káptalanfüredi tábor felújítását annak ellenére, hogy az önkormányzat számláján „ücsörög” ennek fedezete. A korábbi Fidesz–KDNP-s kerületvezetés ugyanis korábban 2 milliárd forint kormánytámogatást nyert a felújításra, amellyel szépen haladtak is egészen 2019-ig. Azóta azonban a baloldali vezetés egy kapavágást sem tett a területen, amelynek állaga csak romlik, még a garanciális javításokat sem végezték el, ami rutinfeladat egy felújítás esetében. Ráadásul Pikóék a táborhoz tartozó strandszakasz egy részét rejtélyes és botrányos körülmények között bérbe adták egy vitorlás egyesületnek. Elvéve így a szakaszon való fürdési lehetőséget a józsefvárosi gyerekektől. Az ügy pikantériája, hogy az egyesület és az önkormányzat pereskedett, amit a közelmúltban bukott el Józsefváros önkormányzata. Így a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület további három évig használhatja a területet, ami azt jelenti: továbbra is megfosztják a józsefvárosi gyerekeket az ottani fürdési lehetőségtől.

Vitorlásdepó a gyerekeknek fenntartott strand felén: bérbe adták Pikóék a területet Fotó: Facebook

Pikóék hagyták lepukkani a gyerektábort

A baloldali városvezetésnek már 2020-ra be kellett volna fejeznie a komplexum felújítását, hiszen a kormánypárti korábbi városvezetés hagyott hozzá „pénzt, paripát, fegyvert”. Arra a kérdésre, hogy Pikóék miért nem fejezték be a tábor felújítását, Szilágyi Demeter szerint egyszerű a válasz: „Mert nem is állt szándékában Pikó Andráséknak ezt megcsinálni. Azt volt a céljuk, hogy ez így lerohadjon és utána jó áron értékesítsék”.

2019 előtt a jobboldali városvezetés kezdte el a tábor felújítását. Akkor elkészült hat lakópavilon, amely alkalmas arra, hogy több száz gyerek táborozzon Káptalanfüreden télen-nyáron. Pikóéknak csak folytatni kellett volna… Fotó: Facebook

Amióta Gyurcsány Ferenc betette a lábát az önkormányzatba, az értékesítési folyamat felerősödött Józsefvárosban. Pikó Andrásék semmi mást nem csinálnak, csak hárítanak, terelnek és másra mutogatnak. De nem fogjuk hagyni, hogy a baloldali ingatlanmutyi tönkretegye a gyerekek táborát. Le fogjuk leplezni ezt az ügyet és be fogjuk mutatni a valóságot

– hangsúlyozta Szilágyi. A fideszes képviselő azt is hozzátette korábban lapunknak: „a kerületi baloldal a tábor korábban felújított épületeinek állagmegóvására sem költ, így azok állapota romlik, ahogyan a teljesen új focipálya például szétrohadt. Mindeközben a táborhoz tartozó strandot haveri cégeknek játszották ki. Pikó Andráséknak soha nem is volt szándéka a tábor felújítása. Azt volt a céljuk, hogy az lerohadjon és utána jó áron értékesítsék. Ugyanúgy, mint sok más ingatlant a kerületben”.

Óbudán is rejtélyes a gyerektábor bezárásának ügye

„Sajnos idén sem változott a helyzet. Csak fizetős táborok helyszíneként fog működni a tábor, a rászorulóknak marad a »gyermekfelügyelet« a Zápor utcában, a betonon. Ha nincs lakossági tiltakozás, könnyen eladhatják az igen értékes területet! Emlékezzen minden óbudai, hogy a lakossági nyomásgyakorlásnak komoly hagyományai vannak, ezért maradt meg a Margit kórház is!” – írja egy óbudai, aki aláírta a bezárás ellen indított petíciót.

Idén sem fogad gyerekeket az a Laborc utcai gyerektábor, amelyet dr. Kiss László polgármester bezárt. Az önkormányzat által fenntartott Barátság Park gyönyörű, erdős helyszínén szervezett táborban 2019-ig, teljesen ingyen vehetett részt minden óbudai gyerek. A pandémia idején az MSZP-sből DK-ssá „átvedlett” polgármester nem foglalkozott a karbantartással és az állagmegóvással, ami azt eredményezte, hogy 2021 nyarán a gyerekek mostoha körülmények között tartózkodtak a táborban. Akkor egymást érték a felháborodott levelek, amelyek elképesztő állapotokról számoltak be. Olyan képek jelentek meg több helyen, amiken az látszott, ahogy 40 fokos melegben a betonplaccon „elkerítették” a gyerekeket. Balesetveszélyre hivatkozva megtiltották nekik, hogy az árnyékot nyújtó fák közé menjenek. Mint ahogyan arról a Metropol korábban beszámolt róla, a gyerekek nem használhatták a medencét, ugyanis nem volt benne víz. A kicsik a betonpályán ücsörögtek, a fák közé az elhanyagoltság miatt nem engedték őket. Egy évvel később Óbuda-Békásmegyer honlapján értesítette a lakosságot, hogy a nyári napközis tábor egyik szokásos helyszíne nem a Laborc utca, hanem a Zápor utcai iskola lesz. Kiss László ugyanis balesetveszélyre hivatkozva bezáratta a tábort. Mindez már sokkolta a kerületieket, és tiltakozásba fogtak. A petíciót eddig több, mint 500-an írták alá.

Nem lesz tábor a Laborc utcában

„Felszólítjuk dr. Kiss Lászlót, hogy a Laborc utcai napközis tábort haladéktalanul szolgáltassák vissza a gyermekeknek”

„Ami évek óta jól működik, azt miért kell megszüntetni?” – írja egy kerületi, aki aláírta a petíciót. Egy másik szerint: „A tábort a 70-es évek óbudai munkássága és a lakosság közös összefogásban építette a gyermekek számára. Ennek okán a jöttment kerületi vezetés sem erkölcsi alappal, sem választói felhatalmazással nem rendelkezik arra, hogy az építők szándékát bármilyen indokkal felülírja. Erre figyelemmel vegyék le a kezüket a lakosság életminőségének a jobbítását szolgáló közösségi tulajdonú ingatlanokról, különösen tartózkodjanak a haverok tulajdonába történő átjátszásukról! Ez a kerület nem az ő játszóterük!” Egy harmadik lakó azért írta alá a petíciót mert: „Nem akarom, hogy Óbuda vagyonát ismét elherdálják, valamint szeretném, ha a kerületi gyerekek klasszul tölthetnék a nyarukat”.

A tábor helyett idén két helyszínen csak nyári gyermekfelügyeletet biztosítanak és csupán a 12 éven aluli iskolásoknak

– nyilatkozta a Metropolnak korábban Gyepes Ádám kormánypárti képviselő, aki tavaly maga is részt vett abban az akcióban, amikor a helyi Fidesz-frakció Bús Balázs vezetésével strandbelépő jegyeket vásárolt a táborozó gyermekeknek, de a Kissék vezette önkormányzat ezeket át sem vette. Így még ettől a lehetőségtől is elestek szegény gyerekek.

Ferencváros 90 százalékkal emelte meg a tábororozás díját

Baranyi Krisztina is megnehezíti a gyerekek táborozását Fotó: Máté Krisztián

Baranyi Krisztina két éve 90 százalékkal emeltette meg a tábor részvételi díját, ami így több mint napi 4000 forintba kerül egy gyerek után a szülőnek. Ferencvárosban a rászoruló gyerekeknek ezt nem kell megfizetni.