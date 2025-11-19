Vigyázat: ez a 4 tartós tünet, ami korai rákdiagnózishoz vezethet

A rák a világ egyik legnagyobb gyilkosa, ezért a szakértők szerint kiemelten fontos a figyelmeztető jelek felismerése, hogy a betegség korai stádiumban diagnosztizálható legyen

Rákra utaló figyelmeztető jelek Fotó: Forrás: Pixabay

Négy tartós tünet, ami rák betegséget jelezhet

A tünetek típusa a rák fajtájától és a testben elfoglalt helyétől függ. A Cancer Research UK szerint négy tünet jelezheti a rákot, ha tartósak és nem múlnak el.

A legfontosabb négy jel, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni:

Száj- vagy nyelvfekély, vagy folt, ami nem gyógyul Tartós köhögés Seb, ami nem gyógyul Tartós gyomorégés vagy emésztési zavar

Érdemes felkeresni orvost, ha bármelyik tünet tartósan fennáll, vagy ha bármilyen más szokatlan változást észlelünk, még akkor is, ha az nincs a listán. A legtöbb esetben ezek a tünetek kevésbé súlyos problémára utalnak, mint a rák, de mindenképp fontos ellenőriztetni őket.

Száj- vagy nyelvfekély

Ha egy fekély három hétnél tovább nem gyógyul, szakemberrel kell ellenőriztetni, mert jelezheti a száj- vagy garatrákot. A szájban gyakran megjelennek fekélyek, különösen betegség után, de általában körülbelül két hét alatt elmúlnak. Ha azonban három hét elteltével sem gyógyulnak, vagy ha vörös vagy fehér foltot észlel, mindenképp jelezni kell orvosnak vagy fogorvosnak.

Köhögés

Ez a tünet gyakran társulhat rekedtséggel vagy krákogó hanggal. A köhögés gyakori megfázás és más egészségügyi problémák esetén, de a tartós köhögés a tüdőrák egyik leggyakoribb jele.

Bőrön keletkező sebek

A bőrön kialakuló sebeket érdemes figyelni, ha nem gyógyulnak. A bőr nagyon gyorsan regenerálódik, és a legtöbb vágás vagy seb körülbelül egy hét alatt begyógyul. Ha egy folt, szemölcs vagy seb nem gyógyul, még akkor is, ha nem fáj, vizsgáltassa meg orvossal. Ez a bőrrák tünete lehet, különösen, ha a bőrön változásokat, új anyajegyet vagy meglévő anyajegy átalakulását tapasztaljuk.

Gyomorégés vagy emésztési zavar

Előfordulhat, hogy étkezés közben vagy után enyhe kellemetlenséget vagy fájdalmat érzékelünk a mellkas közepén, különösen nagy, zsíros vagy fűszeres étel, illetve alkoholfogyasztás után. Ha azonban a gyomorégés vagy az emésztési zavar gyakran jelentkezik, vagy különösen erős fájdalommal jár, mindenképp konzultálni kell egy szakemberrel, mert ez a felső emésztőrendszeri daganatok, például nyelőcső- vagy gyomorrák jele is lehet - írja a Mirror.