Tragédiába torkollott a késlekedés – három héttel a rák diagnózisa után meghalt a fiatal lány

Rákos megbetegedést diagnosztizáltak egy fiatal, 27 éves nőnél, azonban túl későn kapta meg a hírt: három héttel a diagnózis után elhunyt, ezért most átalakították az egészségüyi szabályokat.

Nem vették elég komolyan a rák tüneteit

Tragikus történet áll annak az új brit egészségügyi szabálynak a hátterében, amelyet szeptember 23-án vezettek be az angliai egészségügyi rendszerben. A „Jess szabály” (Jess’ Rule) névre keresztelt intézkedés egy fiatal nő, Jessica Brady halála nyomán született meg, aki 2020 decemberében, mindössze 27 évesen vesztette életét, alig három héttel azután, hogy végstádiumú rákot diagnosztizáltak nála - írja a People magazin.

Jessica több mint húsz alkalommal fordult orvoshoz, de panaszaival rendre félrekezelték. Többször is azt mondták neki, hogy „túl fiatal a rákhoz”, tüneteit pedig a hosszú Covid következményeinek vélték.

Szándékán kívül sokat fogyott, éjszakai izzadással küzdött, állandó fáradtság, makacs köhögés és megnagyobbodott nyirokcsomók gyötörték

– idézte fel édesanyja, Andrea a BBC-nek. Az orvosok sorozatos vizsgálatai ellenére soha nem került szakorvoshoz. Végül a család magánellátásban keresett segítséget, ahol kiderült: Jessica szervezetében IV. stádiumú adenokarcinóma pusztít. A diagnózis után már nem volt elérhető kezelés. A fiatal nő novemberben kapta meg a végzetes hírt, majd három héttel később, karácsony előtt elhunyt.

Nem a fiatal lány esete az első

Az Egyesült Királyság egészségügyi minisztériuma és az NHS közös közleménye szerint a „Jess szabály” azt írja elő, hogy ha egy páciens háromszor fordul orvoshoz ugyanazzal a problémával, és továbbra sincs egyértelmű diagnózis, az orvosnak kötelessége újragondolni az esetet, illetve továbbküldeni a beteget. Az intézkedés célja, hogy megelőzze az olyan tragikus és elkerülhető haláleseteket, mint Jessica esete.

Jess mindössze három hétig élt a diagnózis után. Bár lesújtotta a hír, rendíthetetlen bátorsággal és méltósággal viselte. Megfogadta, hogy történetét mások okulására meséli el

– mondta Andrea Brady, aki azóta lánya ügyét viszi tovább.

Öt év kemény munka volt, de végre elértük, hogy megszülessen a Jess szabály. Ezt minden fiatalnak szeretném ajánlani, akit túl későn diagnosztizáltak

Wes Streeting brit egészségügyi miniszter Jessica halálát „felesleges és megelőzhető tragédiának” nevezte. „Hálás vagyok a családnak, hogy gyászuk ellenére is kitartóan küzdöttek. Jess öröksége életeket fog megmenteni” – hangsúlyozta. Kutatások szerint a fiatal páciensek és az etnikai kisebbségekhez tartozók gyakrabban szembesülnek diagnosztikai késedelmekkel, mivel tüneteik nem mindig illeszkednek a tipikus mintázatokhoz. Az NHS adatai alapján a 16–24 évesek felének három vagy több orvosi találkozóra volt szüksége, mire kimutatták a rákot – míg a teljes lakosság körében ez az arány mindössze 20 százalék.