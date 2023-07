„Azt hittük, vonat ment át a házon vagy bomba robbant” – a baloldali polgármester szerint nem életveszélyes a ház, ahol padlástól a pincéig leszakadt a lépcső

Patkányok, omladozó vakolat és komfort nélküli lakások – csak néhány dolog azok közül, amikkel a IX. kerületi Haller utca 54. lakóinak nap mint nap szembesülniük kell. És még ha mindez nem lenne elég, tavasszal leomlott a teljes melléklépcsőház, padlástól a pincéig. A lakók közül sokan halálra rémültek a beomlás hallatán. Volt, aki azt hitte, hogy bomba robbant, más úgy érezte, mintha vonat hajtott volna át az épületen vagy összeomlott volna a ház. Mondjuk ez utóbbi nem is jár messze az igazságtól, a házat csak a szentlélek tartja egyben. Az eset után az összes önkormányzati bérházban statikai vizsgálatot rendeltek el, ennek eredménye szerint a Haller utca 54. lakóház első, azaz főlépcsőháza is életveszélyes, így most a lakóknak egy ideiglenes, mobil lépcsőn kell közlekedniük.

A lakóknak ezen a mobil lépcsőn kell közlekedniük, mivel mindkét lépcsőház használhatatlan

Fotó: Metropol

„Recseg, ropog és balesetveszélyes”

A ház lakói most kénytelenek egy mobil lépcsőn közlekedni, mely nemcsak ingatag, minden lépésnél megremeg, de roppant balesetveszélyes is. Az egyik lakó például elesett a lépcsőről lelépve, ugyanis a lépcsőfokok nincsenek szintegyenlőségben a talajjal. Arról nem beszélve, hogy bútorokat vagy nagyobb tárgyakat szinte lehetetlen fel- és levinni rajta, ahogy a bevásárlás után sem egyszerű felcipelni a lépcsőn a csomagokat. A házban több nyugdíjas, idős ember él, akik ki sem mernek mozdulni a lakásból, amióta nincs ép lépcsőházuk.

Van, aki már itt született, vagy 60 éve költözött ide és elvileg már akkor ígérték, hogy a következő 5 éves tervben van a ház felújítása. A polgármesterváltás előtt el is jutott a felújítás a Haller utca 52.-ig, de amikor ránk került volna a sor, pont leváltották a polgármestert, így azóta így maradt, ebben az állapotban. Szerintem amíg ez a vezetés van a kerületben, addig így is marad

– nyilatkozott a Metropolnak egy lakó, aki maga is hallotta, amikor összedőlt a mellék lépcsőház.

„Nagyon ijesztő volt. Mintha egy ház omlott volna össze mellettünk, de hát végülis ez is történt. A leomlás előtti nap még a takarító felmosta azt a lépcsőt, kész csoda, hogy nem akkor omlott be” – tette hozzá a lakó, aki szerint az egész ház el van öregedve, hiszen több, mint 100 éves és az sem segített a lépcsőház állapotán, hogy a körfolyosóról nyíló közös mellékhelyiségekben gyakran volt csőtörés, így a vizet beszívhatta a fal és a lépcsőszerkezet. A Haller utca 54.-ben nagyrészt komfort nélküli lakások találhatóak: sokan azt sem engedhetik meg maguknak, hogy saját fürdőszobát alakítsanak ki. Aki itt lakik, annak nincs lehetősége arra, hogy elköltözzön, hiszen nem véletlenül lakik önkormányzati lakásban és cserélni is bajos lenne – ki jön ide szívesen lakni? A lépcsőházak és a ház állapota ellenére egyébként ugyanúgy a teljes bérleti díjat elkéri az önkormányzat a lakóktól, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi kötelezettségeit nem teljesíti és lényegében életveszélyes házban lévő lakásokat ad bérbe.

Sokan csak kísérettel mernek lejönni ezen a mobil lépcsőn, ami nem csoda. Várjuk, hogy átadják a felújított első lépcsőházat, de a hátsó szerintem továbbra is lezárva marad. Nem hiszem, hogy bármilyen hosszú távú változás történne a házban, legalábbis ez alatt az önkormányzati ciklus alatt biztosan nem. Ez a lépcsőfelújítás is csak látszatintézkedés, és azért szükséges, mert nagyon drága ennek a mobil lépcsőnek a bérlése

– vázolta a helyzetet a névtelenül nyilatkozó ott lakó férfi. Kedves Judit is hasonló véleményen van. Ő is hallotta a hátsó lépcsőház leomlását.

„Azt hittem, bomba robbant. Nagyon megijedtünk. Azóta kiderült, hogy a másik lépcsőházunk is életveszélyes, így most ezen a mobil lépcsőn kell közlekednünk. Isten ments, hogy valakivel valami komoly baj történjen ez idő alatt, mert ha kijön a mentő, ezen a lépcsőn le se tudják hozni a beteget. Szörnyű” – sommázta véleményét a Metropolnak Kedves Judit, aki vallja, hogy sokan szeretnek itt lakni és nem is akarnak elköltözni, csak azt szeretnék, hogy biztonságos körülmények között élhessenek.

Az egész ház szörnyű állapotban van. Több lakó is úgy véli, hogy »háborús övezetnek« néz ki a Haller utca 54. Fotó: Metropol

A polgármester szerint nem életveszélyes a ház

Baranyi Krisztina korábban úgy vélekedett, ez a ház lakható és nem életveszélyes, ezért hátrébb sorolták a felújítási rangsorban. A statikai szakvélemény azonban ezzel szemben azt állítja, hogy életveszélyes a Haller utca 54-es ház főlépcsőháza.

Két hete, a legutolsó testületi ülésen frakciónk javaslatot tett a Drégely 10–12. és a Haller 54. azonnali kiköltöztetésére, megjelölve hozzá a pénzügyi fedezetet is. Baranyi és a baloldali képviselők nem szavazták meg ezt, azzal az indokkal, hogy az épületek nem életveszélyesek, és a lakókkal rosszat tennének, ha most költöztetnék ki őket

– fogalmazott korábban Gégény Péter, a kerület fideszes képviselője. Pedig az általunk megkérdezett lakók szerint is az lenne a megoldás, ha mindenkit kiköltöztetnének a házból és egyben felújítanák a házat, az összes lakással együtt.

„Azt mondták, hogy nincs elég lakása az önkormányzatnak, ahová költöztethetnének minket, így felajánlották, hogy kifizetik nekünk a lakások árát és elköltözhetünk. Csakhogy 225 ezer forintos négyzetméter árat állapítottak meg, ami nonszensz, mivel a szomszéd házban már 1 millió forint felett van a négyzetméter ár. Ennyi pénzből nem tudnánk elköltözni, ingatlant venni meg pláne nem” –mondták el az ott lakók.

A mellék lépcsőház teljesen le van zárva a lakók elől, mióta beomlott Fotó: Metropol